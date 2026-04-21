英超｜韋斯咸悶和水晶宮　昔日舊帥送狼隊落英冠　般尼命懸一線

英冠榜首高雲地利上周作客以1：1打和布力般流浪，累積86分提前鎖定聯賽前二穩獲升班資格，時隔25年再次回歸英超。

有人歡喜有人愁，英超榜尾狼隊成為歐洲五大聯賽首支降班球隊，他們因韋斯咸悶和水晶宮，篤定位處降班區完季，來季只能英冠見。



事實上韋斯咸亦為護級頭痛，此役與水晶宮互交白卷，以33分排尾四。這場悶戰的最大「受害者」卻是狼隊，狼隊目前以17分排榜尾，與韋斯咸相差16分，聯賽只剩5場，獲隊肯定無法「上岸」，篤定降到英冠。

韋斯咸0：0打和水晶宮後，領先降班區2分。（Getty Images）

去年夏天，狼隊出售兩大主力根夏（Matheus Cunha）和艾洛利（Rayan Aït-Nouri），結果開局19輪不勝，直到今年1月3日才以3：0挫韋斯咸，獲得今季首勝。如此困境下，狼隊還在2月將去季幫助球隊護級的阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）放走，但無因此補強，這是狼隊今季至今只取得3場勝利的原因。

狼隊球迷曾抗議復星集團運營方式。（Getty Images）

狼隊自2018年升上英超後，一直位處中游，2018/19及2019/20更連續兩季殺入前十，排名第7。巧合的是，當年帶領狼隊重返英超的主帥，正是今晨帶領韋斯咸間接將狼隊踢回英冠的紐奴（Nuno Espirito Santo），狼隊成績下滑亦是從這名領隊2021年中旬離開後開始的。

紐奴目前正協助韋斯咸護級，球隊暫時領先降班區2分，差第16名的諾定咸森林3分，距離第15名的列斯聯有兩場勝仗差距。紐奴於悶和水晶宮賽後直言：「護級大戰會持續到最後一刻。」接下來韋斯咸賽程並不輕鬆，除要對陣不可再失分的阿仙奴，其餘4支球隊均為中游球隊。正處於降班區的熱刺則更加困難，下輪對狼隊，即使取勝短暫反超韋斯咸，後面對手還有車路士和維拉。

命運弄人，紐奴曾率領狼隊重返英超，如今率先KO狼隊，領軍韋斯咸護級。（Getty Images）

列斯聯的護級情況相對樂觀，39分基本達多數賽季的安全線，而且他們的賽程有優勢，之後5輪賽程有3輪對般尼、熱刺和韋斯咸，護級球隊的較量將是球隊最後改寫命運的機會，列斯聯或成為降班「判官」。森林則還要對壘曼聯與車路士，並兼顧歐霸盃與阿士東維拉的兩回合對決。

最危險的當屬目前尾二的般尼，如兩日後無法在曼城身上取分，將會成為第二支提前降班的球隊。曼城處於爭冠階段，必須從般尼身上全取3分；即使般尼僥倖過到曼城一關，後面還有爭冠球隊阿仙奴和爭歐聯席位的阿士東維拉，般尼可說是九死一生。

英超33輪過後積分榜，阿仙奴曼城爭標，狼隊提前降級，般尼命懸一線，剩餘一個降班席位極大可能在韋斯咸與熱刺間誕生。（英超官網）