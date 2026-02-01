澳網︱22歲艾卡拉斯世代決戰擊敗祖高域　成最年輕「全滿貫」得主

2026澳洲網球公開賽（澳網／Australian Open）男單決賽，由38歲的祖高域（Novak Djokovic）大戰22歲的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），再次上演兩代王者對決。無論哪一方勝出，都肯定會誕生網壇新紀錄——到底會是祖高域第25次高舉男子單打大滿貫錦標，還是艾卡拉斯以22歲之齡成為史上最年輕贏盡四大滿貫的「全滿貫」得主？



2026澳洲網球公開賽（澳網）男單決賽，由38歲的祖高域（Novak Djokovic）大戰22歲的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），再次上演兩代王者對決。（路透社）

38歲祖高域出乎意料的決賽 8強僥倖過關再贏冼拿

首先，這個決賽組合已是讓人意料不及。還記得祖高域在8強時被意大利球手穆薩迪打至毫無還手之力，落後兩盤的劣勢中，全因穆薩迪受傷患影響戰至第3盤未能繼續比賽，才僥倖過關。

不過在球場上永遠不能小看這位塞爾維亞網球王者，一致遭看淡下準決賽面對較他年輕14歲的另一意大利球手冼拿（Jannik Sinner），祖高域打足5盤，一場為時4小時9分鐘的比賽，戰至零晨1時32分，擊退對方晉級決賽。賽後祖高域回應質疑他的人：「很多人都在質疑我，我看到很多專家突然想我退休，或在過去數年已經將我退役過很多次。我想多謝他們，因為他們給予我力量，他們給我動力去證明他們是錯的，而我今晚做到了。」

38歲的祖高域寶刀未老。（路透社）

祖高域力爭第25次奪大滿貫

祖高域一番話，盡顯24次贏得大滿貫王者的鬥志與傲氣。事實上，他或許未必大家心目中最偉大的網球員，論瀟灑不如費達拿，講爆發力和天份未及拿度，可是唯獨他能寫下24次贏得男子單打大滿貫的紀錄。他總是能夠在劣勢中轉危為機，化險為夷，全因那份永不放棄的強大意志。

確特（Margaret Court）曾24次贏得女單大滿貫，祖高域一直渴望贏得第25次，成為前無古人的大滿貫單打王者。祖高域本身已是澳網紀錄保持者，曾10次贏得這項錦標，加上7次溫布頓，4次美網和3次法網，較拿度的22次，費達拿的20次大滿貫都要多。

祖高域力爭第25次贏得大滿貫。（路透社）

祖高域 V 艾卡拉斯交手紀錄：

2025 美網／4強 艾卡拉斯3：0勝

2025 澳網／8強 祖高域3：1勝



2024 巴黎奧運／決賽 祖高域2：0勝

2024 溫網／決賽 艾卡拉斯3：0勝



2023 ATP年終賽／4強 祖高域2：0勝

2023 辛辛那堤大師賽／決賽 祖高域2：1勝

2023 溫網／決賽 艾卡拉斯3：2勝

2023 法網／4強 祖高域3：1勝



2022 馬德里大師賽／4強 艾卡拉斯2：1勝



共9次交手

祖高域勝5次，艾卡拉斯勝4次

（只計大滿貫，艾卡拉斯勝3次，祖高域勝2次）



艾卡拉斯。（路透社）

艾卡拉斯大滿貫決賽6勝1負 溫布頓決賽兩勝祖高域

22歲的西班牙球手艾卡拉斯力量與技術兼備，堪稱網球新世代最強王者，2022年在美網贏得生涯首項大滿貫時只得19歲130日，並隨即成為歷來最年輕的世界排名第一球手。3年半過去，他已先後兩奪溫布頓、法網及美網，年紀輕輕已6次贏得大滿貫，他7次晉身大滿貫決賽當中，只曾在2025年溫網不敵冼拿。

澳網是艾卡拉斯唯一尚未染指的大滿貫，假如他今次勝出，便能成為史上最年輕的「全滿貫」得主。他9次與祖高域交手，4勝5負，包括2024年巴黎奧運男單決賽以6：7、6：7不敵祖高域一戰。可是只計大滿貫的話，艾卡拉斯以3勝2負稍為佔優，而且大滿貫決賽兩度遇上祖高域，2023、24連續兩年溫布頓決賽都是由他勝出。

拿度亦是澳網決賽座上客。（路透社）

祖高域首盤兩度打破艾卡拉斯發球局 32分鐘6：2先取首盤

澳網男單決賽，拿度亦是座上客，向來較慢熱的祖高域首盤出乎意料佔盡上風，第一發球得分率高達93%，並看準機會兩度打破艾卡拿斯發球局，包括領先5：2時再次「破發」，僅花32分鐘便以6：2先取第一盤。

艾卡拉斯第二盤施壓率先「破發」 同比數扳回一城

落後一盤的艾卡拉斯，第二盤立即在祖高域的發球局施壓，網球就是場此消彼長的角力，首盤表現近乎完美、只得4次非壓力失誤的祖高域（艾卡拉斯9次），次盤首局辛苦「保發」，到第3局屢次打失下終失守，3局內已有5次非壓力失誤，艾卡拉斯「保發」後領先至3：1。

雙方各自「保發」、艾卡拉斯領先至4：2之際，他再次打破祖高域的發球局，順利「保發」後以6：2拿下此盤。今盤祖高域第一發球得分率大跌至50%，非壓力失誤增至11次，艾卡拉斯則只有5次。雙方戰成盤數1：1，一切又回到起點。

第三盤艾卡拉斯兩度「破發」勝出 大分超前2：1

打完第二盤後祖高域返回更衣室好一陣子，艾卡拉斯留在場邊等候，期間曾與工作人員溝通。第三盤祖高域在首局已落後0：30，他咬緊牙關連追3分反超前，即使要戰至刁時，但能保住發球局。祖高域今盤明顯回復戰鬥力，並為搶分花盡心思，還是難以撼動艾卡拉斯的發球局，兩人互保發球局戰成2：2。

第5局祖高域在發球局再陷掙扎，發球威力減退，再次落後0：30，為求速戰速決的風險球屨次打失，並對艾卡拉斯的招牌正手抽擊無力招架，今次終告失守遭「破發」，艾卡拉斯領前3：2。西班牙球手「保發」後，落後2：4的祖高域看來有點洩氣了。

塞爾維亞人在之後的發球局發球回復水準，追近至3：4。艾卡拉斯「保發」後，祖高域在發球局再次落後，而且今次是0：40。他未有放棄，一記關鍵Ace追至刁時，還5度救出對手的set point，不過經歷5次刁時，他打失下再被「破發」，以3：6再失一盤。艾卡拉斯感覺如旭日初升，由領先到落後盤數1：2的祖高域卻由第二盤起一直在捱。

艾卡拉斯擊敗祖高域，成最年輕「全滿貫」得主。（路透社）

第四盤祖高域再陷掙扎 艾卡拉斯勝出成最年輕「全滿貫」得主

第四盤艾卡拉斯「保發」後，祖高域的發球局再陷掙扎，艾卡拉斯6次獲得局點都被祖高域救回，6次刁時後終「保發」，局數追平1：1。今盤祖高域不容再失，雙方之後各自「保發」，祖高域局數「捱」至4：4。

看似沒有可能，艾卡拉斯向來穩健的發球局，祖高域迫至30：40得到「破發」機會，刁時艾卡拉斯連拿兩分「保發」，領前5：4。換言之祖高域今局必須「保發」，否則便會落敗。今次祖高域「保發」未有難度，二人各自保住發球局，局數6：5，祖高域的發球局成為關鍵。

連續多板正手擊球失誤，祖高域落後15：40，最後一分再次失手，艾卡拉斯終以7：5再贏一盤，以2：6、6：2、6：3、7：5後上3：1反勝祖高域封王，首奪澳網，第7次贏得大滿貫，並成為史上最年輕「全滿貫」得主，3次大滿貫決賽遇上祖高域均順利勝出。

祖高域直到2016年勝出法網，才贏盡四大滿貫，當年他已經29歲；費達拿2007年贏法網時是27歲，拿度2010年贏得美網時是24歲，艾卡拉斯達到同樣成就的年紀，較三大球王更年輕。

艾卡拉斯勝出澳網後成最年輕「全滿貫」得主。（路透社）

祖高域賽後發言為退役留懸念 今次沒有再說「明年再見」

勝出的是艾卡拉斯，但當祖高域亮相頒獎台，掌聲明顯更加響亮，歡呼聲一度阻止他發言。38歲的祖高域多謝艾卡拉斯和冼拿兩位新世代球手迫使他繼續前行，他開玩笑說艾卡拉斯「跟他一樣年輕，未來10年還有很多機會在大滿貫交手」，之後才正色說道大家最關心的話題——祖高域未明言退役，卻直言，「未來半年到一年的事情無人知曉」，而且今次演說他未再如往年般預告「明年再見」，為退役時間留下懸念。

無論如何，當身邊幾乎所有同代球手均已退下來，祖高域依然留在場上奮戰，與新世代球手周旋到底，單是這份勇氣已是可敬，而他確是「有心有力」，4強打足5盤擊敗冼拿，決賽對艾卡拉斯亦是先贏一盤，落後下仍不忘尋找反勝機會，鬥志與魄力實在值得大家學習。

祖高域與第25個大滿貫擦身而過。(路透社)

祖高域。（路透社）

祖高域曾多少次贏得大滿貫？

祖高域曾24次贏得男子單打大滿貫，創下男子球手紀錄，並追平一代傳奇女將確特的24次大滿貫單打冠軍紀錄。

為什麼祖高垣那麼想贏得第25次大滿貫？

因為祖高域只要再贏得多一次大滿貫，便能超越與他共同擁有24次單打大滿貫紀錄的確特，以25次大滿貫成為網球界歷來贏得最多大滿貫錦標的單打王者。

艾卡拉斯。（路透社）

艾卡拉斯贏過多少次大滿貫？

艾卡拉斯曾6次贏得大滿貫，包括2次溫布頓（2023、2024），2次美網（2022、2025）和2次法網（2024、2025），連同剛贏得的澳網（2026），合共7次勝出大滿貫。

艾卡拉斯較祖高域年輕幾多歲？

艾卡拉斯在2003年出生，他較1987年出生的祖高域年輕16歲。

艾卡拉斯在哪項大滿貫尚未贏過？

艾卡拉斯由2022年贏得美國網球公開賽開始，分別兩度贏得美網、溫布頓及法網冠軍，唯獨直到今年之前，尚未曾染指澳網冠軍。不過經歷今年澳網，他在決賽擊敗祖高域首次捧起澳網錦標，已贏盡四大滿貫，並成為最年輕「全滿貫」得主。

