網球熱話｜祖高域2012年澳網決賽挫拿度球拍　破紀錄422萬成交

祖高域（Novak Djokovic）贏得2012年澳網男單冠軍所用球拍，於上周六在拍賣行以54萬美元（含買主佣金，約422萬港元）的價格售出，一舉打破了網球拍及網球紀念品拍賣價的歷史紀錄。



2012年澳網男單決賽在祖高域與拿度（Rafael Nadal）之間展開，這場歷時5小時53分鐘的對決，至今保持着大滿貫決賽最長用時紀錄，也被公認為網球史上最偉大的比賽之一。

那場決賽中，祖高域3：2艱難戰勝拿度，捧得自己第5個大滿貫獎盃，同時也是第3個澳網冠軍。

此後，祖高域在男子網壇書寫了屬於自己的傳奇。截至目前，他已經獲得了24個大滿貫冠軍。

在剛結束的2026澳網比賽中，這位38歲老將再度打入決賽。今次是祖高域職業生涯第38次打進大滿貫決賽，也是他第11次進入澳網決賽。此前10場澳網決賽，祖高域保持全勝。

外媒報道，經專業影像鑑定公司確認，本次拍賣的祖高域的球拍，不僅關聯到他2012年澳網奪冠的制勝分，更追溯至其四分之一決賽與半決賽的勝利。據拍賣行透露，他在奪冠後隨即將此拍贈予委託人。

54萬美元的價格，打破了網球拍及網球紀念品拍賣價的歷史紀錄。有趣的是，此前的最高成交價紀錄也與祖高域有關。

此前的紀錄由艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）創造，他在2023年温網決賽擊敗祖高域奪冠時使用的球拍，曾以173066美元（約135萬港元）成交。

