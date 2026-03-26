網球︱巴杜莎身心雙重打擊仍堅持　常退賽曾被批「不尊重網球」

撰文：吳慕兒
出版：更新：

對大部分運動員來說，28歲正處於巔峰歲月，然而深受傷患及情緒病困擾的西班牙網球女將巴杜莎（Paula Badosa），可能已徘徊在退役邊緣。曾高佔女單世界排名第二，如今滑落至第100位，早前有球迷質疑她不斷退賽是「不尊重網球」，引來她發炮還擊。
單打網球手孤軍作戰，很多時有苦只有自己知，巴杜莎長文分享一段艱辛的心路歷程，同時向支持者保證無論多麼困難都會堅持下去。

巴杜莎在Instagram限時動態分享心路歷程。（Instagram）

巴杜莎由世界第2滑落至100　常退賽遭質疑「不尊重網球」

巴杜莎不是那種一鳴驚人的球手，職業生涯只贏過4項WTA巡迴賽冠軍，去年澳網4強已是大滿貫最佳成績，但她曾長年發揮穩定，2022年4月一度升上世界排名第二。2023年跟同屬世界前列的希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）共譜戀曲，金童玉女組合一度成為網球界最著名的「power couple」，正當一切看似美好，苦困卻不足為外人道。

長期受背傷困擾，去年9月一度停戰休養，惟今季復出以來持續掙扎，連場敗仗令她世界排名跌破雙位數，下滑至第100位。繼澳網首圈出局，巴杜莎2月在杜拜公開賽首輪過關後，次圈打完首盤後因傷退賽，是她近13場單打賽事中第3次傷出，有球迷在社交媒體點名批評，「巴杜莎真是不尊重網球比賽，你總不能在每項賽次均退賽或傷出。」

網球．人物誌︱哈薩克首富成就列巴堅娜　從俄羅斯出走登世界之巔網球｜祖高域認近年被現實「掌摑」　仍信能破紀錄25次奪大滿貫
巴杜莎（Paula Badosa）受背傷及情緒病雙重打擊。（Getty Images）

巴杜莎發炮還擊後　再以長文分享心路歷程

「鍵盤戰士」的指控無日無之，想不到的是巴杜莎選擇回應，「你根本想像不到患有長期傷患而選擇繼續出賽的生活是如何——每天起床都不知道身體會有什麼反應，要去尋找解決方法，為心愛的事情而戰鬥，明知如此困難仍付出所有。」

應付傷患已夠辛苦，與施斯柏斯的戀情亮起紅燈，離離合合多回終在去年正式分手，球場內外均遇挫折，巴杜莎最新在社交媒體以長文分享，「恐懼真是很可惡，有時我感到無法控制身體內的聲音。情緒洶湧泛濫，讓我感到被淹沒。懷疑佔去主導權，而我在情緒大海中迷失了。」

巴杜莎推出個人泳衣品牌，還親自當模特兒。（Instagram）

「懷疑佔去主導權，而我在情緒大海中迷失了」

「有些日子我感到足夠強壯，另一些日子當山嶺彷彿太高……我會懷疑自己能否做到。」即使深受抑鬱症和焦慮症困擾，巴杜莎自言她的特點是：「我總是能夠反彈，把痛苦轉化成為力量，不是嗎？」，又說今次也不會是例外，「我總是會付出所有，我知道現在距離最優秀的我有大段距離，但我知道那個版本的我仍在我身體入面。」

她感言，「日後我不會因為贏得最多錦標而被記住，但我想大家記得這樣的我——在這些困難時刻，Paula仍能夠堅持下去。」她希望啟發經歷困境中的孩子們，讓他們想到她的時候會說：「如果她做得到，我也可以。」

巴杜莎堅持繼續網球事業，是希望為身處困境的孩子帶來啟發。（Instagram）

困難重重仍堅持下去的理由

「這就是為何我仍在這裏的原因，因為我想再次證明，我能夠度過難關。今次將會非常困難，但我承諾會繼續努力直至成功為止。」巴杜莎續稱，「就算現在事情並未如我所願，而外間有千百種意見……我都仍然會繼續下去，我會繼續努力堅持。」她多謝球迷的支持為她送上力量，「多謝你們，Paula暫時尚未回來……但她是會回來的。」

網球事業發展不順，幸好她還有另一個新天地，巴杜莎父母都在時裝界工作，她小時候曾嚮往當模特兒。近日她宣布設立個人泳衣品牌，似乎已為退役後的另一事業鋪路。不過在那刻到臨之前，這位堅毅的西班牙女將肯定會一路奮勇戰鬥，直至生涯最後一刻。

巴杜莎與施斯柏斯曾是網球界power couple。（Getty Images）
網球人物誌｜施安迪年終賽壓倒性奪冠　內向小妮子變球后全因法網冬奧人物誌︱Mikaela Shiffrin喪父6年的掙扎與懷疑　終火鳳重生冬奧人物誌︱日本速度滑冰女王高木美帆　163cm的堅韌與拚勁冬奧人物誌︱李宇翔由西門町滑進奧運舞台　祖母陪伴勇闖世界之巔冬奧人物誌︱巴西選手大迴轉奪金創歷史　曾夢想當足球員討厭滑雪冬奧人物誌︱劉美賢成長記　一度退役復出展翅　父為昔日民運領袖網球．人物誌︱哈薩克首富成就列巴堅娜　從俄羅斯出走登世界之巔冬季奧運2026．人物誌︱左右逢源的谷愛凌　滑雪巨星游走中美之間美網人物誌︱香港移民之後韓天遇重生　曾陷退役邊緣到勇闖第3圈足球．人物誌︱不擅溝通英格蘭傳奇　布朗絲：ADHD成為我的超能力人物誌︱籃球癡Sabrina Ionescu求進與堅持：沒有夢想是過份瘋狂敬普波域治　兩大元素構築籃球哲學　成就逾千勝教頭｜NBA人物誌NBA人物誌｜用實力打破身高界限　1.72米河村勇輝望激勵同路人殘奧人物誌︱印度無臂美少女箭箭中紅心爆紅：運動改變我的人生巴黎奧運人物誌｜難民隊奪史上首面獎牌　拳手妮甘芭望啟發同路人奧運人物誌．比拉絲︱體操女王火鳳重生　1.42米嬌小身軀毅力過人人物誌．艾卡拉斯｜三年間急速冒起　談與祖高域兩戰間的瘋狂躍進法網．人物誌︱5呎1吋的堅韌　日本女將加藤未唯DQ事件後混雙奪冠
網球
WTA