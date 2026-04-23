德國盃｜拜仁慕尼黑作客2：0淘汰利華古遜　時隔6年重返總決賽

【德國盃】正朝向「三冠王」目標邁進的拜仁慕尼黑香港時間星期四（4月23日）作客以2：0擊敗利華古遜，憑藉哈利卡尼（Harry Kane）和路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）的入球，時隔六年再次闖入德國盃決賽。



拜仁在上周末剛鎖定德甲聯賽冠軍，士氣正盛。利華古遜在開場前20分鐘尚能與對手抗衡，但第22分鐘大門便告失守。哈利卡尼在近距離勁射破門，攻入個人本賽季在德國盃的第七個入球。

哈利卡尼（左一）在近距離勁射破門。（Getty Images）

德國杯拜仁慕尼黑VS利華古遜比賽精華：

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賽後被評為全場最佳球員的哈利卡尼說：

從開場到結束，這都是一場頂尖水平的表現。我們向對方施壓並多次在高位搶截對方皮球。我們本該入更多球，更早地鎖定勝局。

這名目前以32球領先德甲射手榜的英格蘭前鋒補充道：「總的來說，對手沒創造出太多機會，我們配得上勝利。賽季初我們就說德國盃是一個目標，我很高興我們做到了。」

本場射入一球後，哈利卡尼目前以32球領跑德甲射手榜。（Getty Images）

上半場結束時，拜仁已有九次射門，利華古遜則是零射門。值得一提的是，拜仁此役缺少基拿比（Serge Gnabry），他因長收肌撕裂不僅缺席球會賽事，也將無緣即將到來的世界盃。

利華古遜主帥賀文特（Kasper Hjulmand）目前面臨巨大壓力，球隊不僅在盃賽出局，下賽季的歐聯席位也面臨威脅。利華古遜下半場表現有所起色，前鋒尼敦迪拿（Nathan Tella）在第52分鐘的低射迫使拜仁門將紐亞（Manuel Neuer）做出精彩撲救。

補時階段，拜仁由路爾斯迪亞斯再下一城鎖定勝局。他們將在決賽中對陣史特加與弗賴堡之間的勝者。

補時階段，拜仁由路爾斯迪亞斯（紅）再下一城鎖定勝局。（Getty Images）

拜仁主帥高柏尼（Vincent Kompany）說：

從我來到球場的第一天起，大家就在談論重返柏林（德國盃決賽地）。能帶球隊回到那裡對球會來說意義重大。感覺我們還沒時間享受成功的喜悦，因為必須不斷思考接下來的比賽，但關鍵是我們目前在每項賽事中都還保有爭冠機會。

拜仁下星期還將前往法國巴黎，與巴黎聖日耳門進行歐聯準決賽首回合的較量。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】