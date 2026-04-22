英超｜車路士作客0：3負白禮頓　聯賽5連敗兼零入球創尷尬紀錄

【英超】「藍軍」車路士最近的表現可謂每況愈下，球隊在香港時間星期三（4月22日）凌晨的英超聯賽慘遭「海鷗」白禮頓以3：0痛宰後，主帥羅辛尼亞（Liam Rosenior）嚴厲批評球隊的表現「難以接受」。



主場作戰的白禮頓在開賽僅三分鐘就通過角球打破僵局，卡迪奧盧（Ferdi Kadioglu）在門前包抄破門。第18分鐘，車路士門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）傳球失誤，直接送到對方禁區內的卡路士巴利巴（Carlos Baleba）腳下。卡路士巴利巴橫傳給軒素活（Jack Hinshelwood），但他的射門被查禾查洛巴（Trevoh Chalobah）解圍。

英超聯賽慘車路士遭「海鷗」白禮頓以3：0痛宰。（Getty Images）

英超白禮頓VS車路士比賽精華：

+ 8

藍軍在上半場沒有一腳射中框，即便加拿祖（Alejandro Garnacho）在下半場後備登場後為球隊的進攻帶來活力，卻仍然無法換來入球，反倒是之前錯失入球良機的軒素活在第56分鐘進攻得手，將比分改寫為2：0。

藍軍創隊史尷尬紀錄

在車路士持續破門乏術的情況下，白禮頓的另一名後備球員上場僅僅八分鐘後就為球隊在補時一分鐘入球，將比分鎖定為3：0。這也是藍軍連續第五場聯賽失利且顆粒無收，創下隊史尷尬紀錄。他們上一次連續五場聯賽啞火還要追溯到遙遠的1912年。

輸球後車路士球員神情低落。（Getty Images）

白禮頓在這場勝利後，以兩分超越車路士，在英超積分榜上排名第六，車路士則跌至第七，與歐聯席位漸行漸遠。在各項賽事中，他們更是在近八場比賽中輸掉七場，近九場聯賽也僅勝一場，狀態極其糟糕。

藍軍主帥羅辛尼亞在賽後嚴厲批評球隊的表現不專業，遠未達到球會的要求。

車路士主帥羅辛尼亞嚴厲批評球隊的表現「難以接受」。（Getty Images）

在該為球員辯護的時候，我一直都在為他們說話，但這場比賽的表現我無法辯護。這完全不能代表這家球會，也完全不符合我對球隊的要求，這一點必須改變。

「我氣得發麻。我一向只根據自己看到的來評價，而今天的表現是不可接受的。我們丟的那些球同樣不可接受，這一點我也必須承擔責任。」

今晚的問題不在戰術，而在於鬥志、精神和勇氣——而這些我都沒有看到足夠的體現。

不贊同主帥說法 查洛巴稱球隊已盡全力

但藍軍後衛查洛巴卻不以為然，他認為球員們已拼盡全力。「就我個人來看，小夥子們已經拼盡全力。更衣室裡的每個人都很疲憊。這和努力程度無關，我們已經傾盡所有，只是輸掉了比賽。」

藍軍後衛查洛巴（黑）成功解圍了對方的一次進攻。（Getty Images）

今天我們確實拼了。你可以拿各種數據來說事，但我能看出來，球員們真的很累。

車路士將在本周末的英足總盃準決賽中對陣列斯聯，倘若再輸，無疑將把今年1月才上任的羅辛尼亞推到被炒的邊緣。

相關閱讀：英超︱雲迪積克領利物浦挫愛華頓 沙拿最後一次打吡平謝拉特紀錄

+ 4

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】