歐聯｜皇馬卡馬雲加被逐　負拜仁或四大皆空　銀河艦隊方針惹反思

卡馬雲加一個愚蠢的動作惹來兩黃一紅被逐，導致「歐聯之王」皇家馬德里少打一人下，於歐聯8強次回合以3：4不敵德甲班霸拜仁慕尼黑，兩回合以4：6被淘汰。皇馬季中在爭議聲下裁掉了主帥沙比阿朗素，戰績反而下跌，今季隨時「四大皆空」；「銀河艦隊」球星為大這條路，是否值得繼續走下去？



皇馬今仗藉艾達古拿梅開二度，加上麥巴比的入球，一度以3：2領先，兩回合踢成4：4平手，勝負的轉捩點在86分鐘，本身已有黃牌在身的卡馬雲加，在前場犯規後竟執走皮球，球證認為他拖延時間再發一黃，令他兩黃一紅被逐。3分鐘後，迪亞斯遠射得手，加上奧利斯在補時再入一球，拜仁藉兩個「世界波」雙殺皇馬，將於巴黎聖日耳門爭入決賽。

艾比路亞賽後說：「在這樣的一場比賽因為球員這種行為而驅逐他離場，簡直難以置信；我們非常沮喪、憤怒及失望。這敗仗彷彿詮釋着我們這一個球季。」

皇馬西班牙超級盃不敵「宿敵」巴塞隆拿後，炒掉了主帥沙比阿朗素，然後於西班牙國王盃16強出局，如今則在歐聯8強飲恨，加上於聯賽落後巴塞9分，大有可能連續兩季無緣主要錦標（但上季贏過歐洲超級盃）。

不過，皇馬今場敗陣，又很難怪責艾比路亞，前皇馬球星麥馬拿文便說：「我為艾比路亞感到惋惜，他的戰術部署十分出色，可是某些時刻卻令皇馬飲恨。」他續道：「歷史告訴我們，如果發生這樣的事（沒有錦標），他們（皇馬）便很有可能會換教練。」

皇馬今仗放棄控球，全場僅得31%控球率，然後墮後打防守反擊，一獲控球權便立即以長傳交予前線兩員快馬麥巴比及雲尼斯奧斯突襲，兩人於下半場各有一次黃金入球機會，只是未能把握，也埋下輸波的伏線。

卡馬雲加的紅牌，雙星未能把握黃金入球良機，都不是艾比路亞的過錯，可是自他在1月12日上任後，皇馬只錄得13勝1和7和，其得勝率只得61.9%；相比起沙比的20勝3和5負、得勝率71.4%，球隊的戰績明顯回落。艾比路亞秉承皇馬球星至上的管治哲學，但經過令人失望的一季後，或許，是時候改變了。