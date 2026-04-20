德甲｜拜仁提前4輪奪聯賽冠軍　哈利卡尼高柏尼齊心期望衝擊三冠

由於次席多特蒙周六作客賀芬咸遭1：2絕殺，榜首拜仁慕尼黑周日晚只對史特加拿到1分，即可提前奪標。拜仁慕尼黑最終把握機會，在先失一球的劣勢下，以4：2反勝史特加全取3分，提前4輪奪冠。



今仗，基斯富列治（Chris Fuhrich）為史特加先開記錄。之後，拜仁7分鐘打入3球迅速將比分反超至3：1。下半時，哈利卡尼（Harry Kane）補射破門，幫助拜仁將領先優勢擴大至4：1。比賽末段，基馬安達斯（Chema Andres）娥眉月頂位置外腳背轟入世界波，但史特加仍以2：4不敵拜仁，無法阻止後者奪冠步伐。

德甲第30輪，拜仁主場以4：2反勝史特加，提前4輪得今季德甲冠軍。（Getty Images）

此役過後，拜仁30場比賽25勝4和，僅1負，積79分，暫領先次席多蒙特15分，提前4輪衛冕成功，奪得今季德甲聯賽冠軍。這是拜仁隊史上第35個聯賽冠軍，亦是過往14個賽季獲得的第13個德甲冠軍。

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下半時為拜仁建功的英格蘭隊長哈利卡尼賽後連發3條IG分享奪冠喜悅，並直言目標不止於此：這個賽季還有很多目標需要爭取，周三有盃賽，幾周後還有歐聯，我們將好好享受這一切，並準備好在賽季末衝刺。

如哈利卡尼所說，拜仁還有兩個冠軍可以爭取——先是周三迎來與利華古遜的德國盃準決賽，再是下周先客後主硬撼巴黎聖日耳門爭奪歐聯決賽入場券。拜仁曾在2012/13、2020/21球季實現單賽季三冠，今季他們有望第三次衝擊「三冠王」，若成功，拜仁將成為歐洲第一支三次獲得三冠王的球隊。

哈利卡尼本季在拜仁發揮出色，今季為拜仁聯賽上陣27次攻入32球，排在射手榜首位。與路易斯迪亞斯（Luis Diaz）、米高奧利斯（Michael Olise）組成強力鋒線，三人聯手暫為拜仁攻入59球。然而，哈利卡尼認為，個人再多入球也好，最終目標都是為球隊贏得獎座。「我本季可以入100球，但如果我沒能贏得歐聯或世界盃，可能也贏不了金球獎。」哈利卡尼上年11月受訪時說。如果拜仁能如願在三線作戰中取得好成績，而哈利卡尼在今夏世界盃亦有不錯發揮的話，他將成為今年金球獎的有力競爭者。

哈利卡尼目前排在聯賽射手榜第一位，若能幫助拜仁拿下歐聯，並在代表英格蘭出戰世界盃時發揮良好，將有望衝擊金球獎。（Getty Images）

拜仁主帥高柏尼（Vincent Kompany）在賽後訪問亦談到後續比賽：「我們有充分時間來慶祝，但當下更重要的是爭取更多榮譽，因此需要全神貫注。我們需要好好備戰下場比賽，帶着信心去踢利華古遜，足球場上充滿變數，這將是一場艱難的比賽。」

高柏尼賽後發布會表示要爭取更多榮譽。（Getty Images）

然而，拜仁近期遭遇挫折，高柏尼在與史特加賽前發佈會上證實基拿比（Serge Gnabry）不幸受傷，將缺席賽季餘下比賽。拜仁官方聲明稱基拿比右側內收肌腱撕脫，並表示將會長期缺席比賽。一般估計該傷病需要6至8周恢復時間，嚴重撕脫則需要3個月甚至以上，意味這位德國前鋒出戰今夏世界盃機會存疑。