意大利盃｜國米3：2反勝科木　彼達蘇錫89分鐘入球助球隊晉級決賽

意大利盃準決賽今晨進行首場次回合比賽，國際米蘭主場以3：2反勝科木，以總比數3：2淘汰對手，將在決賽鬥阿特蘭大和拉素的勝方。



與首回合那場0：0悶戰不同，次回合比賽進行得跌宕起伏。下半場開始不久，國米中場施連斯基（Piotr Zieliński）傳球失誤造成失球，國米在主場以0：2落後。國米主帥捷禾（Cristian Chivu）及時調整，用克羅地亞中場彼達蘇錫（Petar Sucic）入替施連斯基，還用中場安迪迪奧夫（Andy Diouf）取代狀態不佳的意甲助攻王迪馬高（Federico Dimarco）。

本場比賽贏波功臣之一彼達蘇錫（左）進球後興奮慶祝。（Getty Images）

國米贏波功臣彼達蘇錫和查漢奴古的精彩瞬間：

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彼達蘇錫去年夏天才加盟國米，並不是上季歐聯決賽的成員，他被視為中場球星查漢奴古（Hakan Calhanoglu）的接班人，事實證明他可以和查漢奴古打出很好的配合。

第69分鐘，彼達蘇錫在禁區內後傳，查漢奴古為國米扳回一球，吹響反撲的號角。第86分鐘，彼達蘇錫左路斜傳門前，查漢奴古頭槌把比分追成2：2，頭槌入波對查漢奴古來說並不多見。

國米明顯不願意加時，要在法定時間解決對手。第89分鐘，查漢奴古左路橫傳，彼達蘇錫門前低射為國米攻入絕殺入球。老將查漢奴古和接班人彼達蘇錫，包辦了國米本場的全部入球和助攻。

意大利盃國米VS科木比賽精華：

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在4月13日的意甲比賽中，國米作客4：3險勝科木，國米一度以0：2落後，隨後連入四球，科木在臨近終場時罰進一個有爭議的十二碼。對於科木那個通過誤判獲得的十二碼，意甲聯盟隨後不得不承認是誤判。

本場比賽，沒有明顯誤判，國米讓二追三完成大逆轉。

前阿仙奴隊長法比加斯執教的科木，本賽季成為意甲最大的黑馬。（Getty Images）

前阿仙奴隊長法比加斯（Cesc Fabregas）執教的科木，本賽季成為意甲最大的黑馬，一度有機會衝擊歐聯入場券，進攻型踢法賞心悦目。可是法比加斯似乎犯了和舊東家阿仙奴類似的錯誤，意甲排名和意大利盃都想要，結果有點兩頭不到岸的感覺。最近三場意甲，科木僅取得1和2負，被三連勝的祖雲達斯擠到積分榜第五位，如今又在意大利盃準決賽被國米淘汰出局。