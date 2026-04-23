西甲｜巴塞1：0勝切爾達　功臣耶馬傷出　兩周後對皇馬一戰添憂

西甲豪門巴塞隆拿（Barcelona）香港時間星期四（4月23日）凌晨在主場以1：0小勝切爾達（Celta Vigo），向衛冕聯賽冠軍的目標又邁進一步。然而，這場勝利因進球功臣耶馬（Lamine Yamal）的受傷而蒙上陰影。



在聯賽僅剩六輪的情況下，巴塞隆拿目前積82分領跑，領先排名第二的皇家馬德里（Real Madrid）九分。儘管冠軍爭奪權牢牢掌握在手中，但外界更擔憂耶馬的傷勢，因為兩周後與皇馬的國家打吡即將上演，而距離世界盃開賽也剩下不到50天。

巴塞隆拿年僅18歲的天才耶馬主射十二碼為球隊打破僵局。（Getty Images）

耶馬受傷過程：

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比賽進行到第38分鐘，耶馬從右路突破時被切爾達球員尤爾拉高（Yoel Lago）絆倒而獲判罰球。這位年僅18歲的天才小操刀主射十二碼為球隊打破僵局。

然而，耶馬在慶祝時突然倒地並緊握左大腿後側。隨後，他在隊醫的攙扶下蹣跚離場，直接返回更衣室接受治療。

西甲巴塞隆拿1：0切爾達比賽精華：

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馬體會慘遭四連敗

巴塞中場柏迪（Pedri González）賽後受訪時說：

我們只希望耶馬的傷勢不嚴重。目前結果還不確定，需要等待明天的體檢報告，但我很樂觀，因為他很年輕，應該能很快康復。

他補充說：「這是一場非常重要的勝利，我們需要保持九分的領先優勢。面對一個非常強硬的對手，我們做到了。」

馬德里體育會在客場以2：3不敵艾爾切，遭遇聯賽四連敗。（Getty Images）

在同日的另一場比賽中，馬德里體育會（Atletico Madrid）狀態持續低迷，在客場以2：3不敵正為護級而戰的艾爾切（Elche），遭遇聯賽四連敗。

憑藉這場勝利，艾爾切得35分升至積分榜第15位，暫時脱離降班區。上周末剛在西班牙盃決賽中互射十二碼不敵皇家蘇斯達（Real Sociedad）的馬體會，目前積57分排名第四，領先第五名的貝迪斯（Real Betis）八分。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】