林柏特走過高山低谷　領高雲地利重返英超洗頹風　班主豪賭大成功

高雲地利5：1大勝樸茨茅夫，提早兩輪贏得英冠錦標，時隔25年重返頂級聯賽。下季回到英超的不止The Sky Blues，還有他們的主帥林柏特（Frank Lampard）。

球員年代盡顯高球商，IQ超過150的林柏特，成為教練後卻高開低走，執教打比郡一季已收到難以拒絕的車路士聘約，這個來得太早的機會幾乎摧毀他的執教生涯，之後在愛華頓及2023年重返車路士出任看守領隊均失敗而回。長達18個月沒有球隊找上他，眼看又一位明星教頭殞落在即，另一支英冠球隊高雲地利跟他一起重新出發，短短一年半時間已做到過去20多年來對上14位領隊無法達成的艱鉅任務，迎來教練生涯一大成就，一代「鐵人」林柏特也激動得熱淚盈眶。



英冠︱林柏特帶領高雲地利贏得聯賽冠軍，時隔25年重返英超。（路透社）

林柏特踢而優則教 執教打比郡表現亮眼遭舊東家看中成噩夢

一直很好奇，智商超高的林柏特，轉任教練時會是什麼樣子。8年前選擇在英冠實力不錯的打比郡起步，是個明智決定，借助在車路士的人脈從舊東家借來美臣蒙特、湯姆利一前一後兩大新星，加上借得利物浦翼鋒哈利威爾遜，打比郡戰力即時提升，林柏特領軍首季即率隊打進升班附加賽決賽。就算不敵阿士東維拉飲恨，他領軍亮眼表現已引來各方注意，包括他昔日效力多年的車路士。

可是這個機會來得實在太早，當時仍由俄羅斯富商艾巴莫域掌控的車路士，出名對主帥欠缺耐性，易帥如衣服之下，名帥史高拉利、希丁克均要敗走，何況是初出茅廬的林柏特？無論他多麼聰明，教練事業剛剛展開便走進這個難度99級的熱廚房，結局早可預見。

林柏特以教練身份重返車路士與Marina Granovskaia（右）正面交鋒，終黯然離場。（Getty Images）

回車路士敵不過「切爾西太后」 林柏特敗走愛華頓陷低谷

以教練身份重返藍軍首季，英超獲第4取得歐聯資格，表現算是合格，可是第二季當球隊引入一堆新兵，兩大貴價德國兵夏維斯、迪姆華拿皆踢不出表現，在球會德高望重的他亦漸漸失去更衣室支持。最大問題是敵不過車路士有名的辦公室政治，不滿球會轉會政策，相當於跟操縱球會大權的時任CEO、艾巴莫域的得力助手Marina Granovskaia對着幹，在戰績差勁下當然落得執包袱收場。沒有任何一個主帥或球會高層，能夠勝過這位有「切爾西太后」稱號的女強人，就連林柏特也不例外。

車路士向來是其中一個「領隊墳墓」，因此經驗不足的林柏特就算失敗收場，當時仍不算太大打擊，只要下一份工表現平平穩穩，教練生涯便大致可挽回。然而不知是否失業太久，他沒有好好想清楚下一份工應該是怎樣，是否適合他，便匆匆接受了愛華頓的邀請，隨即墮進萬劫不復的深淵。

林柏特兩度重返車路士，愈教愈頹。（Getty Images）

重返車路士「錯上加錯」 足足失業長達18個月

當時他離開車路士剛滿一年，陷入降班旋渦的愛華頓辭退賓尼迪斯後找上他。2022年1月底他上任時愛華頓排第16位，距離降班區只差4分。餘下18輪比賽，林柏特領軍取得6勝2和10負，戰績算不上好，但足以提早一輪成功護級。最終排名仍是第16位，累積39分。足球世界十分殘酷，剛感受到護級喜悅不久，愛華頓新一季再次陷入降班危機。踏入1月份跌至第19位，拖肥糖班主只好請他吃無情雞，那時候他還有8日才在愛華頓做滿一年。

接連在車路士和愛華頓受到打擊，大概不會有哪支英超球隊會夠膽聘用林柏特。命運的曲折離奇有時令人難以想像，美國商人托德波里入主車路士，新管理層在季初辭退剛為他們再次帶來歐聯冠軍的杜慈，高調從白禮頓搶走樸達，可是樸達領軍戰績不濟，捱至2023年4月終被炒，車路士再次找上林柏特。那時Marina Granovskaia早已離任，林柏特再次重返史丹福橋出任看守領隊至季尾。

當時車路士在英超聯賽排第11位，沒有衝擊歐聯資格壓力，亦沒有降班風險，林柏特這份臨時工看似不難，然而他接手後球隊表現不單沒有止跌回升，而且還每況愈下——最後9輪聯賽只贏得1場，2場打和，足足輸掉6場，歐聯8強兩負皇馬出局，林柏特留下領軍11戰只得1勝的恥辱戰績，車路士以第12名過終點，自1996年以來首次跌落聯賽榜下半板。林柏特這次重返車路士徹底失敗，作為領隊，他的行情簡直跌至最低點。

高雲地利班主Doug King慧眼識英雄，找來失業18個月的林柏特帶來巨額回報。（Getty Images）

絕望中遇上Doug King 高雲地利班主豪賭帶來巨額回報

連續3次挫敗，使他失業長達18個月之久。事實上，他的教練生涯隨時已經「玩完」，不信的話看看另一傳奇球星謝拉特？在格拉斯哥流浪初試啼聲贏得口碑，累積的資本在執教阿士東維拉後消滅殆盡，轉戰沙特任教伊蒂法克（Al-Ettifaq）再次失敗收場，2025年1月離任後未再執教。林柏特作為英格蘭本土難得的家傳戶曉領隊界新星，看似也要殞落，多得一位伯樂，讓他「命不該絕」。

高雲地利作為英超1992年成立時的其中一支頂級聯賽球隊，2001年降班後一直未能重返英超，甚至曾先後降至英甲和英乙。當大家快要忘記這支球隊，2023年野心勃勃的英國商人Doug King入主後改變一切。英冠賽程密、比賽多，更換領隊往往較英超更頻繁，然而第二度在高雲地利掌帥的羅賓斯（Mark Robins），卻能做足7年，一定程度是是領軍一路由英甲重返英冠的功勞。然而2024/25球季開季表現差勁，讓Doug King找到易帥機會。

他希望趁機為球隊改革，目標引入一位名氣大的領隊，改踢高風險、高回報的進攻足球，為球會重振聲威，目標直指重返英超。Doug King在大堆CV中選擇林柏特，他曾承認聘請他帶點「賭博成份」，同時感到對方已準備好接受挑戰，最終會「帶來巨額回報」。

高雲地利提早贏得英冠冠軍，來季重返英超。（路透社）

林柏特溫情贏取更衣室 攻守兼備帶來冠軍

林柏特毋負Doug King的知遇之恩，經歷在車路士和愛華頓的失意，銳意重新出發的他很快便與高雲地利職球員建立良好關係，對球員循循善誘，幫助他們重建信心，加上他由球員年代開始以來的勤奮和孜孜不倦，持續推動球隊向前，高雲地利在他接手後愈戰愈勇，領軍大半季已能晉身升班附加賽，雖然在準決賽不敵新特蘭，但已為球隊建立不錯的基礎。

林柏特一方面以溫情風格贏得更衣室的支持，與一班主力關係密切，令球隊士氣高昂團結一致，同時在戰術上改以高速和進取的踢法，創造更多入球機會，防守方面亦大有改進，他上任前球隊每場失1.5球，今季球隊平均每場失球數字降至0.78球。高雲地利今季由第9輪開始升上榜首，期間只有一輪曾跌落次席，最終提早兩輪封王，完成升班任務。44仗攻入90球，高雲地利較在英冠入球第二最多的修咸頓多出13球，失球只有44個，攻守兼備的表現奪冠實至名歸。

林柏特一改昔日的「高冷」作風，與高雲地利球員和球迷關係密切。（Getty Images）

「15個月前我們乘坐小客車前來，踏入一個未知之境」

這個冠軍為林柏特的教練生涯一洗頹風，百感交集的他賽後受訪時熱淚盈眶，「我很自豪。當所有領隊只會談及麾下球員，我同時為自己，為職員及球員感到自豪。」他分享與教練團隊共同經歷的這一段，「15個月前我們乘坐小客車前來，正如所有工作一樣，踏入一個未知之境。」

然而他們很快便愛上這班球員和球迷，林柏特感言，球員生涯幸運地身處一支偉大的車路士，贏盡歐聯及英超聯賽冠軍，「有時我會為此感謝杜奧巴和泰利」，如今身處資源遠不及舊東家的高雲地利，他認為能直接升班是「超額完成」，「15個月前當我們來到時，球隊在英冠排第17位。（前任主帥）羅賓斯的工作出色，但作為一支「非降落傘球隊」（注：從英超降班球隊可獲得一筆巨額資金）在餘下3輪便能自動升班讓我很激動。」

英冠︱高雲地利贏得聯賽冠軍，時隔25年重返英超。（路透社）

大讚麾下球員聽教聽話 直接升班是「超額完成」

他讚揚麾下球員每天聆聽指示，在練習期間做足一切功夫，「他們是很好的合作夥伴，值得一切的慶祝時光。」林柏特感慨，英冠聯賽「真的很艱難」，「去年由第17位踢上第5，到不幸地升班附加賽新特蘭擊敗我們，這班球員充滿韌力重新出發，再次推動自己並保持穩定水平。」他承認，自動升班不在球隊計劃之內，去年夏天開會時眾人覺得晉身升班附加賽已是完美賽季……不過能夠提早過關感覺實在太好。」

經歷在車路士和愛華頓的失意，林柏特終於在高雲地利找到適合他發揮的舞台。每個領隊都有不同的特質，比起在大球會馴服一班桀驁不馴的巨星，林柏特明顯更擅長在二線球會帶領一班寂寂無名的球員一起進步，特質跟前利物浦主帥高普有點相似。相信今次他不會再輕易轉工，更不會這麼快便再次重返成名地車路士，下一季他與兩支藍軍舊東家對決的場面，也許值得期待。