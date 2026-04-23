英超｜車路士5連敗零入球即炒羅辛尼亞　6年長約變107天火速下台

英超球會車路士當地時間周三解僱執教僅3個月的領隊羅辛尼亞（Liam Rosenior），球隊暫由U21主帥麥克法蘭（Calum McFarlane）任看守教練至季尾。



導致這位41歲英籍教頭被炒的最後一根稻草，是球隊在周二晚英超以0：3慘敗予白禮頓。羅辛尼亞還在賽後嚴厲批評球員表現，遭到藍軍球員反駁。

車路士作客0：3慘敗予白禮頓，已連續5場英超不勝且零入球。（Getty Images）

羅辛尼亞於今年1月接替因戰績波動離職的功勳領隊馬利斯卡（Enzo Maresca），車路士當時與羅辛尼亞簽下6年長約。雙方合作初期尚算穩定，頭15場比賽，除了在各項賽事中三敗阿仙奴，其餘12場比賽均不敗。但轉折點出現在歐聯16強戰首回合車路士作客2：5負巴黎聖日耳門，隨後7場比賽，車路士僅足總盃錄得一勝，其餘比賽全數落敗。

車路士與羅辛尼亞簽下6年長約，如今上任107天宣佈他下課。（Getty Images）

近期車路士更是跌入低谷，連續5場英超賽事全敗，且一球未入。這是車路士自1912年11月來，球隊首次遭遇這困境，亦是創下1993年11月以來，藍軍在英超的最長連敗記錄。車路士目前在聯賽榜滑落至第8位，距離歐聯區已有7分差距，爭四機會渺茫。

羅辛尼亞還未能得到球員的信服，例如安素費南迪斯（Enzo Fernandez）被指向皇馬示好，而被內部罰停賽兩場，球員本人認為球會與主帥處理過於嚴格。

對於香港球迷而言，最關注的莫過於車路士今夏參加香港足球盛會。車路士已確認於8月5日在啟德體育園與祖雲達斯進行表演賽，屆時誰掌舵領軍訪港，將成為一大關注點。