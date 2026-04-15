歐聯｜巴塞控訴判決不公　雙方兩回合積怨深　馬體會賽後發文嘲諷

巴塞隆拿於本港時間周三凌晨的歐聯8強次回合，少打一人情況下以2：1擊敗馬德里體育會，惟總比數仍以2：3不敵對手，無緣4強。兩回合賽事判罰爭議不斷，令雙方戰火由場內蔓延至場外，馬體會賽後更在社交平台發片嘲諷。



巴塞隆拿早在首回合已對馬體會禁區手球未獲VAR提示深感不滿，賽後上訴至歐洲足協，於周二被駁回。次回合，巴塞隆拿一度2：0領先，總比數扳平之下賽事重新回到起點。隨後，盧卡文（Ademola Lookman）入球助馬體會再次將總比數領先。戰至比賽末段，艾利加西亞（Eric Garcia）因阻止對手單刀起初被罰黃牌，其後因為VAR覆核後球證認為是破壞明顯入球機會（DOGSO）的「職業犯規」被紅牌罰出場，他離場時更極度不滿，怒摔球衣。巴塞隆拿最終未能實現反勝，被馬體會淘汰出局。

歐聯8強次回合，馬體會1：2巴塞隆拿，總比分3：2淘汰對手晉級4強。（Getty Images）

賽後，雙方戰鬥仍未停止，就賽事中多次爭議判罰，球員站在自己球會立場上各自發表意見，其中言辭最為激烈的當屬因傷缺陣、只能坐在觀眾席上為球隊打氣的拉芬夏（Raphinha dias Belloli） ，他不僅賽後向馬體會球迷做出「神秘手勢」，還在賽後訪問中將今場比賽描述為巴塞隆拿「被搶劫了」。

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今場比賽上半場末段，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）殺入禁區遭遇前後夾擊，後方馬體會守衛馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）與丹尼爾奧莫發生接觸，後者倒地，裁判則示意丹尼爾奧莫起身。值得一提的是，下半場尾段艾利加西亞領紅與這一動作相似，同樣是防守隊員從後用手臂接觸進攻方，導致後者失平衡倒地。類似爭議判罰在兩回合中不斷出現，導致巴塞隆拿球員賽後紛表不滿。

費明盧比斯臉部與梅素腳背相撞，經軍醫處理出血傷口後繼續投入比賽。（Getty Images）

馬體會的社交平台亦不甘示弱，發帖文「給我咆哮」作回應，並配上一段視頻內容為，一隻頭頂巴塞隆拿隊徽的獅子，向一群被貼上馬體會標誌的遊客跑來，遊客從它頭上拿走頭套，發現其實是一隻狗，極具諷刺意味。

馬體會賽後社媒發帖極具諷刺意味。（Facebook＠Atlético de Madrid）

馬體會以往在各項盃賽上面對巴塞隆拿的「格食格」，確實令該隊有「招積」的本錢。雙方三次在歐聯淘汰賽相遇（2013/14、2015/16及今季2025/26），馬體會全部取勝，將巴塞隆拿從8強中淘汰，與巴黎聖日耳門並列成為淘汰巴塞隆拿最多的球隊。

較早前西班牙盃半決賽，巴塞隆拿作客淨吞四蛋，雖回到主場3：0擊敗馬體會，仍無法改變出局命運。在兩回合的淘汰賽當中，馬體會似乎成為巴塞隆拿「難以逾越的一道牆」。不過，巴塞隆拿在聯賽則挽回面子，首次循環雙殺對手，目前獲得26勝1和4負積79分，壓過馬體會排在榜首，極大機會實現西甲兩連冠。