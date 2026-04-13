羽毛球亞錦賽｜石宇奇首奪男單冠軍　韓國安洗瑩封后達全滿貫成就

撰文：新華網
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2026年亞洲羽毛球錦標賽周日（12日）在寧波奧體中心落幕，國羽名將石宇奇首奪該項賽事男單冠軍，李怡婧／羅徐敏戰勝隊友首次加冕女雙桂冠；韓國隊奪得女單、男雙和混雙三項冠軍，名將安洗瑩達成全滿貫成就。

時隔七年再次踏上亞錦賽男單決賽賽場的石宇奇，此戰面對一路過關斬將的「黑馬」、印度選手阿尤殊舒爾迪（Ayush Shetty）。比賽中，石宇奇沒有給阿尤殊舒爾迪太多機會，以21：8、21：10輕鬆獲勝，解鎖亞錦賽冠軍。這也是國羽自2017年諶龍之後，再次有選手登上該項目最高領獎台。

比賽中，石宇奇以21：8、21：10輕鬆獲勝，解鎖亞錦賽冠軍。（Getty Images）

石宇奇vs印度選手阿尤殊舒爾迪決賽精華：

「能夠解鎖不一樣的獎項，確實有不同的意義。」石宇奇說，

一場比賽一場比賽地調整好心態，靈活使用戰術，然後去求勝，我覺得是不容易的事。

石宇奇同時表示，希望在接下來的湯姆斯盃（Thomas Cup）比賽中幫助到團隊。「希望自己的表現給隊友們好的榜樣，大家能夠在湯姆斯盃上好好配合，取得好成績。」

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此前的全英羽毛球公開賽上，王祉怡在不被看好的情況下爆冷擊敗韓國名將安洗瑩，登頂的同時終結了對後者的十連敗。此番亞錦賽決賽兩人再度相遇，賽前王祉怡也表示會做好準備、享受比賽。

首局比賽，安洗瑩以21：12勝出，隨後王祉怡以21：17扳回一城。第三局比賽異常膠著，收官階段安洗瑩抓住機會連續得分，最終以21：18獲勝，首奪亞錦賽冠軍，達成全滿貫成就。

今天能和安洗瑩拼到這個局面，每一分都緊咬，會給自己的技戰術帶來收穫，也看到了自己的不足之處，更加清晰了訓練方向。

王祉怡說。

韓國名將安洗瑩第三局抓住機會連續得分，最終以21：18擊敗中國選手王祉怡，首奪亞錦賽冠軍，達成全滿貫成就。（Getty Images）

女雙決賽，劉聖書在比賽中身體不適，最終和隊友譚寧無奈選擇退賽；李怡婧／羅徐敏獲得冠軍。

男雙決賽在韓國組合之間展開，最終金元浩／徐承宰以2：0戰勝隊友奪冠。由於泰國組合普亞華蘭魯羅／飄訕攀（Dechapol Puvaranukroh／Supissara Paewsampran）退賽，從資格賽中突圍的「黑馬」、韓國組合金在賢／張荷貞獲得混雙冠軍。

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