羽毛球｜年終賽前夕　石宇奇安洗瑩膺BWF年度最佳男女單球員

BWF世界巡迴賽總決賽（年終賽）周三（17日）將於杭州展開，大會日前在歡迎晚宴上，率先頒發年度最佳運動員及組合等獎項。中國的石宇奇及韓國的安洗瑩雙雙榮膺年度最佳球員，當中安洗瑩更是連續三年獲得此項殊榮。



世界羽聯年度獎項是根據球員於整個2025年賽季的表現評定，大會定出的年度最佳男單、女單、男雙、女雙及混雙運動員評選重點包括賽場表現卓越且穩定、良好的公平競賽精神及突出的個人風格與公眾形象。最矚目的最佳男單運動員候選者包括中國石宇奇、中華台北周天成、丹麥安頓臣（Anders Antonsen）及泰國韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）；女單則有日本山口茜、韓國安洗瑩、中國陳雨菲及王祉怡。

結果今年首奪世錦賽冠軍的石宇奇連續兩年成為年度最佳男單，同時他亦獲選為「運動員票選年度最佳男子運動員」，今年他除了贏得世界冠軍後，亦奪得包括全英賽及中國公開賽等6項錦標，並穩居BWF世界第一。

女子方面，單季贏得10個冠軍的安洗瑩就達成最佳女單運動員3連霸，兩人同時獲運動員票選為年度最佳男、女運動員。

雙打方面，同樣取得10冠的韓國男雙世界冠軍徐承宰／金元昊與來自中國的世錦賽女雙冠軍劉聖書／譚寧當選，後者連續第2年獲獎。混雙就由泰國的普亞華蘭魯羅／飄訕攀（Dechapol Puvaranukroh／Supissara Paewsampran）當選。

至於表揚22歲以下新人的「莊友明新星獎」就由在世錦賽奪得加拿大史上首面銅牌的賴浩俊當選。