跳水世界盃總決賽｜中國隊公布名單　全紅嬋缺席陳芋汐夥拍崔家溪

撰文：南方新聞網
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2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽將於5月1日至3日在國家游泳中心（水立方）舉辦。4月13日，中國跳水隊官方公布參賽名單。

本文轉載自南方新聞網

備受關注的陳芋汐將與崔家溪拍檔出戰女子10米高台雙人，全紅嬋並未入選。值得關注的是，全紅嬋的湛江同鄉兼同門師妹蔣林靜，此次將代表出戰女子10米高台單人。

陳芋汐將與崔家溪拍檔出戰女子10米高台雙人。（Getty Images）

今年3月的跳水世界盃加拿大蒙特利爾站女子10米高台決賽，蔣林靜以428.10分奪冠，這成績比全紅嬋衛冕巴黎奧運時跳出的425.60分更高。蔣林靜也成為中國跳水隊繼全紅嬋、陳芋汐之後，第三名在女子10米高台單人突破400分大關的選手。

其他參賽選手方面，王宗源/鄭九源及陳藝文/陳佳這兩對金牌拍檔，繼續男、女子3米彈板雙人，林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴將出戰混合團體。

蔣林靜跳水世界盃加拿大蒙特利爾站精彩表現：

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世界泳聯跳水世界盃總決賽參賽名單

3米板

男子單人

王宗源、鄭九源

男子雙人

王宗源/鄭九源

女子單人

陳藝文、陳佳

女子雙人

陳藝文/陳佳

10米高台

男子單人

練俊傑、白鈺鳴

男子雙人

趙仁杰/楊志豪

女子單人

蔣林靜、崔家溪

女子雙人

陳芋汐/崔家溪

混合團體

林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴

全紅嬋並未進入此次中國跳水隊的參賽名單。（新華社）

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