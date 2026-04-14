跳水世界盃總決賽｜中國隊公布名單 全紅嬋缺席陳芋汐夥拍崔家溪
撰文：南方新聞網
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2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽將於5月1日至3日在國家游泳中心（水立方）舉辦。4月13日，中國跳水隊官方公布參賽名單。
備受關注的陳芋汐將與崔家溪拍檔出戰女子10米高台雙人，全紅嬋並未入選。值得關注的是，全紅嬋的湛江同鄉兼同門師妹蔣林靜，此次將代表出戰女子10米高台單人。
今年3月的跳水世界盃加拿大蒙特利爾站女子10米高台決賽，蔣林靜以428.10分奪冠，這成績比全紅嬋衛冕巴黎奧運時跳出的425.60分更高。蔣林靜也成為中國跳水隊繼全紅嬋、陳芋汐之後，第三名在女子10米高台單人突破400分大關的選手。
其他參賽選手方面，王宗源/鄭九源及陳藝文/陳佳這兩對金牌拍檔，繼續男、女子3米彈板雙人，林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴將出戰混合團體。
蔣林靜跳水世界盃加拿大蒙特利爾站精彩表現：
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3米板
男子單人
王宗源、鄭九源
男子雙人
王宗源/鄭九源
女子單人
陳藝文、陳佳
女子雙人
陳藝文/陳佳
10米高台
男子單人
練俊傑、白鈺鳴
男子雙人
趙仁杰/楊志豪
女子單人
蔣林靜、崔家溪
女子雙人
陳芋汐/崔家溪
混合團體
林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴
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