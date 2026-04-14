跳水世界盃總決賽｜中國隊公布名單　全紅嬋缺席陳芋汐夥拍崔家溪

2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽將於5月1日至3日在國家游泳中心（水立方）舉辦。4月13日，中國跳水隊官方公布參賽名單。



【本文轉載自南方新聞網】

備受關注的陳芋汐將與崔家溪拍檔出戰女子10米高台雙人，全紅嬋並未入選。值得關注的是，全紅嬋的湛江同鄉兼同門師妹蔣林靜，此次將代表出戰女子10米高台單人。

陳芋汐將與崔家溪拍檔出戰女子10米高台雙人。（Getty Images）

今年3月的跳水世界盃加拿大蒙特利爾站女子10米高台決賽，蔣林靜以428.10分奪冠，這成績比全紅嬋衛冕巴黎奧運時跳出的425.60分更高。蔣林靜也成為中國跳水隊繼全紅嬋、陳芋汐之後，第三名在女子10米高台單人突破400分大關的選手。

其他參賽選手方面，王宗源/鄭九源及陳藝文/陳佳這兩對金牌拍檔，繼續男、女子3米彈板雙人，林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴將出戰混合團體。

蔣林靜跳水世界盃加拿大蒙特利爾站精彩表現：

+ 3

世界泳聯跳水世界盃總決賽參賽名單 3米板 男子單人 王宗源、鄭九源 男子雙人 王宗源/鄭九源 女子單人 陳藝文、陳佳 女子雙人 陳藝文/陳佳 10米高台 男子單人 練俊傑、白鈺鳴 男子雙人 趙仁杰/楊志豪 女子單人 蔣林靜、崔家溪 女子雙人 陳芋汐/崔家溪 混合團體 林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴

全紅嬋並未進入此次中國跳水隊的參賽名單。（新華社）

相關閱讀：全紅嬋的19歲：體重焦慮、退役疑雲 慢慢體會跳水之外的精彩人生