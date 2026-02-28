羽毛球．德國公開賽｜鄧謝配力戰39分鐘　不敵中國組合8強止步

世界羽聯（BWF）德國羽毛球公開賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪於當地時間周五（27日），鬥中國的程星／張馳爭入4強，最終二人力戰39分鐘後以0：2不敵對手，無緣躋身4強。

與此同時，伍家朗在男單亦以18：21、17：21不敵頭號種子波波夫，8強止步。至於女雙組合呂樂樂/曾曉昕，亦在8強以15：21、14：21不敵印尼的Amallia Cahaya Pratiwi／Siti Fadia Silva。



世界排名第7鄧俊文／謝影雪在32強和16強先後淘汰美國組合Presley Smith／Jennie Gai及中華台北的陳政寬／許尹鏸，晉級8強後面對從未交過手，世界排名低9位中國的程星／張馳。

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪於世界羽聯（BWF）德國羽毛球公開賽8強止步。（資料圖片/Getty Images）

雙方在首局初段比分互相緊咬，一度打成10：10。程星／張馳中段開始搶佔主導令「鄧謝配」落後11：15。中國組合在後段繼續佔優勢，「鄧謝配」首局先失13：21。

鄧俊文／謝影雪在第二局表現有改善，領先11：9後進入暫停。程星／張馳暫停搶回形勢，連取4分，反超前13：11。「鄧謝配」局末被對手拉開，以17：21失利，無緣4強。

伍家朗於世界羽聯（BWF）德國羽毛球公開賽8強止步。（資料圖片/Getty Images）

伍家朗男單不敵波波夫無緣4強

至於男單方面，伍家朗在男單8強迎戰波波夫，首局賽事已至互有領先，不過波波夫在末段17：17後，打出4：1的攻勢，伍家朗先失18：21。港將在次局則一直處於劣勢，最終再輸17：21，8強止步。

港隊組合呂樂樂／曾曉昕則在較後時間出戰女雙8強，可惜最終以15：21、14：21不敵印尼的Amallia Cahaya Pratiwi／Siti Fadia Silva，無緣4強。