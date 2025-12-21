羽毛球年終賽︱波波夫挫石宇奇　安洗瑩勝王祉怡　國羽只得一冠

羽毛球年終賽，男單決賽爆出冷門，世界排名第一的中國球手石宇奇，以19：21、9：21不敵法國球手波波夫（Christo Popov）。今次賽事前，23歲的波波夫只曾兩次贏得超級300賽事，從未在更高級別賽事封王。

女單安洗瑩擊敗王祉怡大熱封后，決賽日國羽在男單、女單、男雙及混雙均有代表晉身決賽，可是只得中國對戰的混雙順利贏得冠軍。



羽毛球年終賽︱波波夫挫石宇奇封王。（Getty Images）

石宇奇對波波夫首局雙方已鬥得精彩，較年輕的波波夫捉緊所有抽擊機會搶分，石宇奇則選擇多用放網銜接後場調動對手。雙方打至16：16平手後，波波夫連續得分率先獲局點，並順利以21：19取得首局。

波波夫先下一城士氣大振，第2局更加放膽進攻，發揮強大火力，技術暫停時領先11：7，之後更愈戰愈勇，以21：9再贏一局，奠定勝利。

今屆年終賽前只兩次贏過超級300冠軍 「越級挑戰」成功

波波夫與哥哥杜馬波波夫早已揚威歐洲賽場，16歲起贏得職業賽冠軍，不過直到去年才贏得兩項世界羽聯（BWF）超級300級別賽事德國公開賽及德國Hylo公開賽。BWF巡迴賽按獎金和所得分數大致分為超級100、超級300、超級500、超級750及超級1000共5個級別，波波夫未贏過超級300以上級別賽事，即「越級挑戰」成功，贏得獎金在所有賽事之上的年終賽。波波夫贏得24萬美元冠軍獎金，同時兼得BWF巡迴賽14000分。

他在今屆賽事表現神勇，分組賽連贏丹麥的安頓臣、泰國的韋迪辛、印尼的基斯迪，以全勝姿態晉級，他在準決賽再擊敗日本的奈良岡功大，繼而在決賽挫石宇奇封王，贏得實至名歸。

羽毛球年終賽︱安洗瑩嚴重抽筋仍挫王祉怡，大熱奪冠。（Getty Images）

羽毛球年終賽︱安洗瑩嚴重抽筋仍挫王祉怡 奪今年第11冠

女單決賽大熱門安洗瑩贏得不算輕鬆，面對王祉怡她以21：13贏得首局後，有舊患的膝部出現問題，次局以18：21告負，決勝第3局安洗瑩展示驚人鬥志，嚴重抽筋下仍以21：10再勝一局，以2：1贏得今年第11項冠軍，追平日本球手桃田賢斗寫下的紀錄。

羽毛球年終賽︱國羽男單、女單、男雙決賽日全輸 只得混雙一金

中國羽毛球代表在今屆年終賽5項賽事之中，有4項能夠置身決賽。男單、女單同告失利，男雙組合梁偉鏗/王昶六以8：21、14：21再次不敵韓國組合徐承宰/金元昊。這不單是徐承宰/金元昊在今季的第11冠，同時是徐承宰的賽季第12個男雙冠軍，打破桃田賢鬥和安洗瑩共同保持的單季冠軍數目紀錄。

國羽唯一勝出的一項，是由兩隊中國球員對戰的混雙，馮彥哲/黃東萍以21：12、21：17擊敗蔣振邦/魏雅欣，這是二人今季第8項冠軍，也是組成以來第20冠。

女雙決賽韓國組合白荷娜/李紹希以21：17、21：11擊敗日本組合福島由紀/松本麻佑，連續兩年贏得年終賽。