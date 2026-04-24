德國盃｜史特加2：1勝弗賴堡晉級決賽　湯馬士臨完場後踭建功絕殺

【德國盃】憑藉堤亞高湯馬士（Tiago Tomas）在第119分鐘的制勝球，衛冕冠軍史特加（Stuttgart）香港時間星期五（4月24日）在德國盃準決賽主場加時賽以2：1力克弗賴堡（Freiburg），與拜仁慕尼黑（Bayern Munich）決賽爭冠。



弗賴堡靠艾格史甸（Maximilian Eggestein）在上半場第28分鐘的入球，一度看到晉級決賽的希望，但史特加在比賽剩20分鐘時由丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）扳平比分。

德國盃準決賽史特加主場加時賽以2：1力克弗賴堡。（Getty Images）

史特加憑藉湯馬士「後踭射球」絕殺弗賴堡：

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就在比賽即將進入互射十二碼的關鍵時刻，堤亞高湯馬士高高躍起，以一記精妙的腳後跟射門將球送入龍門。史特加曾在本賽季初的德國超級盃中對陣剛奪得德甲冠軍的拜仁，如今兩隊將在5月底柏林舉行的決賽中再度交鋒，為本賽季德國國內賽事收官。

烏達夫賽後接受採訪時激動地說：「我徹底虛脱了。這是一場全身心的肉搏戰。」他談到湯馬士的制勝球時說：

第119分鐘，純粹的戲劇性——這是作為前鋒能攻入的最美妙入球，簡直是世界級的。

值得一提的是，加時賽初段出現爭議一幕，弗賴堡前鋒盧卡斯賀拿（Lucas Holer）本已攻入一球，但裁判因認定此前存在一次輕微犯規吹哨，判定入球無效。由於哨響在入球前，錄像助理裁判（VAR）因此無法介入。

烏達夫在比賽剩20分鐘時打入一球為史特加扳平比分。（Getty Images）

烏達夫對此回應說：

那絕對不是犯規。但我們贏了，我很滿意。如果我是那個前鋒，我肯定會生氣。這對我們是幸運，對弗賴堡則是殘酷。

德國盃準決賽史特加vs弗賴堡比賽精華：

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】