英超｜熱刺主力傷出取今年首勝　韋斯咸絕殺愛華頓　護級形勢未變

英超晚上兩隊力爭護級的倫敦球會熱刺及韋斯咸分途出擊，其中熱刺作客對狼隊，韋斯咸則主場迎戰愛華頓。



由於諾定咸森林在周六凌晨的獨腳戲作客5球淨勝新特蘭，已與尾三的熱刺距離8分，形勢相對落觀，護級壓力落在兩支倫敦球隊熱刺及韋斯咸身上，賽前尾四的韋斯咸得33分，較尾三的熱刺多兩分。

熱刺與狼隊半場兩無紀錄。（Getty Images）

韋斯咸 2：1 愛華頓

兩支護級球隊，作客榜尾的狼隊熱刺，與主場迎戰愛華頓的韋斯咸，半場都只能悶和對手0：0。換邊後6分鐘，韋斯咸先傳來喜訊，蘇錫克接應角球頂入。

湯馬士蘇錫克換邊後即為韋斯咸先開紀錄。（Getty Images）

狼隊 0：1 熱刺

正所謂屋漏兼逢連夜雨，熱刺在63分鐘更傳來噩耗，沙維西蒙斯疑似落地時身體重量壓在自己膝部，經治理後仍要以擔架抬離場，傷勢看來頗嚴重。82分鐘，熱刺祖奧包連夏射入，熱刺終打開紀錄。

沙維西蒙斯被換出時差點哭出來，除了受傷之痛，也影響熱刺護級前景，更擔心能否出席世界盃。（Getty Images）

與此同時，另一邊廂愛華頓全力反攻韋斯咸，先有問題球未獲12碼，至88分鐘達斯貝利賀爾為愛華頓扳平，護級形勢頓時逆轉！不過世事往往多變，韋斯咸哥林威爾遜在補時2分鐘再下一城，令主隊韋斯咸贏波。而熱刺最終亦以1：0作客擊敗狼隊，取得踏入2026年以來英超首勝。

賽後韋斯咸仍以兩分力壓熱刺守住尾四，兩隊均餘下4輪比賽，力圖避過降班厄運。

哥林威爾遜為韋斯咸奠勝。（Getty Images）

利物浦 3：1 水晶宮

同一時間舉行的尚有利物浦主場對水晶宮賽事，紅軍今仗仍由第三門將活特文把守最後一關。主隊先有阿歷山大伊沙克於35分鐘接應麥亞里士打傳送先開紀錄；5分鐘後，紅軍再打反擊，由居迪斯鍾斯傳給助攻殺上前的左閘羅拔臣單刀射成2：0。下半場71分鐘，水晶宮藉丹尼爾蒙路斯追回一球。利物浦在補時階段再由獲斯下一城，以3：1勝出。

富咸 1：0 阿士東維拉

至於早場比賽，富咸主場憑賴恩施斯隆上半場尾段頂入全場唯一入球，以1：0擊敗阿士東維拉。賽後利物浦與維拉同樣34戰得58分，惟紅軍以較佳得失球力壓維拉，雙方名次對調，利物浦升上第四名，維拉則屈居第五。周一深夜始有賽事的曼聯同樣得58分不過得失球較佳排第三。