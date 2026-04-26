英超｜熱刺慘勝獲護級關鍵三分　西蒙斯重創　主帥迪沙比保持信念

撰文：趙子晉
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熱刺護級一分都不能少，面對篤定降班的狼隊，熱刺踢得吃力，憑包連夏82分鐘一箭定江山，相隔118天後在英超再贏波，與同樣全取3分的韋斯咸保持兩分差距，護級依然有希望。
熱刺曾經辛苦獲得3分，主將沙維西蒙斯重創離場，主帥迪沙比仍然保持信念，希望今場勝仗改變球員們的心態。

英超｜熱刺主力傷出取今年首勝　韋斯咸絕殺愛華頓　護級形勢未變

諾定咸森林早前5球大破新特蘭，護級在望，韋斯咸與熱刺仍在水深火熱，2026年聯賽未嘗一勝的熱刺，面對篤定降班的狼隊，急需勝仗提升士氣。作客的熱刺踢得吃力，加上同時開賽的韋斯咸下半場領先，若熱刺未能全取3分，護級形勢更嚴峻。

熱刺主將沙維西蒙斯（Xavi Simons）下半場中段傷膝離場，這名荷蘭國腳一直按住右膝，傷勢似乎不輕，他萬分不願離場，幸好祖奧包連夏一箭定江山，一腳為熱刺奠勝，熱刺取得2026年聯賽第一勝，相隔118天後再度在英超全取3分。

（Getty Images）
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即使韋斯咸一度被愛華頓追平，最後絕殺對手，熱刺今場勝仗依然重要，與韋斯咸保持2分距離，護級仍然有望。球賽哨子聲響起後，熱刺新帥迪沙比即衝進場內慶祝，振臂高呼，「我希望今仗可以改變球員們的心態，我與他們每一天共事，當與球員們了解更多，他們的專業態度，我深信我們可以留在英超，我對此保持正面，畢竟現時落後2分，而非10分。」

傷兵問題一直纏擾熱刺，蘇蘭基與西蒙斯先後傷出，迪沙比賽後指蘇蘭基是肌肉有傷，幸好問題不大，但西蒙斯卻嚴重得多。

（Getty Images）
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