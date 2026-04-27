意甲｜國米領先2球慘遭拖連奴逼和　下場勝帕爾馬即提前鎖定冠軍

在香港時間星期一（4月27日）凌晨的意甲聯賽中，國際米蘭在一度兩球領先的情況下被拖連奴以2：2逼和。雖然遭遇挫折，但國米的聯賽領先優勢依然巨大，下輪取勝就能提前奪冠。



第23分鐘，國米前鋒馬古斯杜林（Marcus Thuram）近距離頭鎚破門，為客隊先拔頭籌，後衛恩比斯錫（Yann Bisseck）又在第61分鐘錦上添花，同樣用一記頭槌攻破對方龍門，助國米兩球領先。

國米前鋒馬古斯杜林近距離頭球破門。（Getty Images）

意甲國際米蘭2：2拖連奴比賽精華：

+ 6

不過，看似勝券在握的國米，在第70分鐘被對方前鋒基奧雲尼施蒙尼（Giovanni Simeone）以挑射扳回一球。隨後，國米後衛卡路士奧古士圖（Carlos Augusto）在禁區內不慎手球，拖連奴的尼高拉華錫（Nikola Vlasic）在第79分鐘攻入罰球扳平，最終兩隊握手言和。

賽後，國米主帥捷禾（Cristian Chivu）對這場和局略有遺憾：

當你兩球領先時，會覺得一切盡在掌控。但一次後場失誤導致丟球，讓比分變成2：1後，球隊就開始緊張了。說實話，情況本可能更糟。

不過，這場和局對國際米蘭來說，或許只是一個小波折。在賽季僅剩四輪的情況下，國米領先排第二名、衛冕的拿玻里 多達10分。

如果國米下周在主場擊敗帕爾馬，就將鎖定隊史第21個聯賽冠軍。此外，國米還在衝擊國內雙冠王，他們在上周三（22日）的意大利盃準決賽中，在兩球落後的情況下逆轉擊敗科木，將在決賽鬥拉素。

相關閱讀：意大利盃｜國米3：2反勝科木 彼達蘇錫89分鐘入球助球隊晉級決賽

+ 6

祖雲達斯AC米蘭互交白卷 爭四之戰白熱化

與此同時，AC米蘭主場與祖雲達斯以0：0互交白卷，延續爭奪前四歐聯席位的懸念。

AC米蘭主場與祖雲達斯以0：0打和。（Getty Images）

祖雲達斯目前排名第四，領先身後的科木和羅馬僅三分，後兩者早些時候均以2：0分別擊敗熱拿亞和博洛尼亞。AC米蘭則排在第三，領先祖雲達斯三分，很大機會能重返歐聯賽場。

祖雲達斯主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）說，在經歷這場沉悶的比賽後，前四名的爭奪「將持續到最後一刻」。

他說：