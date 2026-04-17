意甲隊歐戰全滅　近5年僅歐霸歐協聯各贏一次　無緣歐聯冠軍16年

隨着香港時間今晨歐霸和歐協聯比賽傳來噩耗，費倫天拿以2：1勝水晶宮仍無力回天，總比數2：4出局；加上博洛尼亞於歐霸面對阿士東維拉毫無還擊之力，兩回合輸1：7打道回府。隨住兩隊出局在兩盃賽8強出局，至此意甲球隊在今季歐洲三大盃賽已全數「清袋」，宣告全軍覆沒。



意甲榜首國際米蘭早在16強之前附加賽爆冷不敵波杜基林特，飲恨出局。祖雲達斯同一階段經歷「過山車」戲碼，首回合大敗2：5後，次回合少打一人仍頑強攻入3球將總比數扳平，但進入加時賽崩盤，最終以總比數5：7遺憾不敵加拉塔沙雷。

阿特蘭大成意甲唯一闖16強的獨苗，結果兩回合以2：10巨大差距遭拜仁慕尼黑屠殺。上季意甲冠軍拿玻里更不堪入目，分組循環賽排名第30，連附加賽都不入，早早止步。

阿特蘭大作為意甲在歐聯16強中的獨苗，兩回合2：10不敵拜仁慕尼黑出局。（Getty Images）

今季意甲手握7個歐洲賽名額，席位之多僅次於英超和西甲，與德甲、法甲並列，是第三多歐戰參賽資格的聯賽，但存活率遠遜於歐洲四大聯賽。除英超9隊中有4隊進入各項歐洲賽4強，其餘西甲、法甲、德甲仍有兩支球隊存活。甚至葡超還有布拉加，烏超還有薩克達進入4強，作為歐洲五大聯賽之一的意大利卻無一進入準決賽，與國家隊能力可謂如出一轍。當英格蘭、德國、法國、西班牙等被視為6月世界盃冠軍有力競爭者，意大利則恥辱性連續三屆無緣決賽周，淪為看客。

這種困境已持續一段時間了，距離上一次意甲球隊在歐聯奪冠已是16年前（2009/10球季國米擊敗拜仁捧盃），此後，意甲球隊4次打入歐聯決賽全數落敗，即使上季國米獲得亞軍，與巴黎聖日耳門的5球差距難言接近。

而在歐霸盃，進入21世紀後，意大利球會僅3次進入決賽，兩年前阿特蘭大拿下的冠軍是意甲球隊千禧後唯一一次在這項賽事取勝。至於歐協聯意甲球隊雖然4年內三度打入決賽，但只得羅馬在2021/22球季捧盃。

自2010年國米拿下歐聯冠軍後，意甲球隊16年未觸及歐聯冠軍獎座。（Getty Images）

未能在歐洲賽繼續前進，各隊回歸本土聯賽競爭，今季意甲尚餘6輪，國米暫得75分，以9分優勢領先次席拿玻里。來季歐洲賽名額更爭持激烈，目前排名第5的科木離歐聯席位區僅差2分，後面還有對歐霸資格虎視眈眈的羅馬得57分，落後科木1分。阿特蘭大暫排第7，只要取得兩勝亦有可能出現在下季歐霸盃或歐協聯之中。

意甲第32輪後積分榜。（意甲官網）

歐洲三大盃賽4強球隊一覽：

歐聯

阿仙奴（英超）、拜仁慕尼黑（德甲）、巴黎聖日耳門（法甲）、馬德里體育會（西甲）



歐霸盃

阿士東維拉（英超）、諾定咸森林（英超）、弗賴堡（德甲）、布拉加（葡超）



歐協聯

水晶宮（英超）、華歷簡奴（西甲）、斯特拉斯堡（法甲）、薩克達（烏超）

