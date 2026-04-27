英超｜熱刺西蒙斯十字韌帶撕裂無緣世盃　荷蘭攻擊組合又少一人

英超熱刺主力沙維西蒙斯（Xavi Simons）經醫學檢查後，證實十字韌帶撕裂，預計要休養7至8個月，意味沙維西蒙斯不僅提前收咧，還無緣今夏世界盃。



熱刺在上周六比賽中驚險以1：0絕殺狼隊，全取三分，繼續與韋斯咸保持著兩分差距，但代價慘重。主將沙維西蒙斯與曉高般奴（Hugo Bueno）糾纏後倒地，神情痛苦地抱住膝蓋。西蒙斯一度嘗試堅持比賽，最終仍被擔架抬離場。

沙維西蒙斯賽中因傷退場，賽後證實十字韌帶撕裂，將缺席本季餘下比賽。（Getty Images）

證實重傷後，西蒙斯在個人社交媒體發文坦言「心碎」，宣佈自己賽季報銷及無法出戰美加墨世界盃，個人需要一定時間去釋懷這次重創：「人們常說生活殘酷，今天我深有體會。我的賽季戛然而止，我還在努力接受這個事實。說實話，我心碎了。這一切都太不合理了。我一直以來都只想為我的球隊而戰，而現在，這個機會連同世界盃的夢想都被奪走了。今年夏天代表我的國家出戰……一切都化為泡影。」字裏行間充滿無奈。

沙維西蒙斯IG證實傷情。（Instagram@xavisimons）

除了西蒙斯外，熱刺另一前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke）亦在比賽途中因傷離場，主帥迪沙比（Roberto de Zerbi）賽後發佈會中稱蘇蘭基是肌肉拉傷，何時傷瘉未有定論。

熱刺今季遭遇嚴重傷病危機，成為他們深陷降班區的一個重要原因。古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）上年5月右膝髕骨受傷、占士麥迪臣（James Maddison）季前熱身賽中同樣十字韌帶撕裂，前者仍未復出，後者近期回歸後備名單。隊長基斯甸羅美路（Cristian Romero）與威爾遜奧度拔（Wilson Odobert）同樣因十字韌帶傷病賽季報銷。賓戴維斯（Ben Davies）因腳踝骨折缺席賽季餘下比賽。古度斯（Mohammed Kudus）股四頭肌受傷，從1月頭傷缺至今。總言之，熱刺球員今季被「腿筋傷病」纏上，又中十字韌帶受傷魔咒，球員輪流受到傷病侵襲，目前熱刺傷兵已達11人，接下來的護級關鍵戰，迪沙比隨時只有14人可用。

新帥迪沙比如今可調用的球員有限，熱刺護級難度再升級。（Getty Images）

西蒙斯受傷對荷蘭國家隊亦是一大打擊。荷蘭8名球員因傷缺席3月底國際熱身賽，其中謝迪舒賀坦（Jerdy Schouten）早前因前叉韌帶損傷已確認無緣今屆世界盃，如今再失西蒙斯，使得荷蘭鋒線更加少人可用，中前場配置急需主帥朗奴高文（Ronald Koeman）重組。