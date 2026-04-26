英超｜阿仙奴重返榜首折損兩將　阿迪達：連續兩仗對手都走甩紅牌

阿仙奴主場以1：0力挫紐卡素，多打一場下以3分優勢反壓曼城重返英超榜首。領隊阿迪達直言經過上落敗後球隊已重整，全隊都有不一樣的能量。不過近兩仗的對手都有走甩紅牌之嫌，他認為球隊被針對，但仍然會收心情應付周中歐聯4強賽事，力爭雙冠。



阿仙奴挫紐卡素賽後，領隊阿迪達被問到過去一周有何感覺時，他表示：「我們經歷了一次巨大調整，我感受到更衣室能量出現轉變。我們現在將要在歐聯4強出戰馬德里體育會，很不可思議。」

阿仙奴領隊阿迪達指，過去兩仗的對手紐卡素和曼城都有走甩紅牌之嫌。（Getty Images）

他又認為過去兩仗的對手紐卡素和曼城都有走甩紅牌之嫌，今仗紐卡素門將尼克普比和上仗曼城守衛古辛洛夫都應該要被逐，不過球隊仍然能克服這些問題。

阿仙奴領隊阿迪達賽後指，今仗對手紐卡素門將尼克普比侵犯約基利斯理應被逐。（Getty Images）

對於今仗兩位贏波功臣夏維斯及伊斯都受傷，可能要缺陣周四（30日）凌晨作客馬體會的歐聯4強首回合。阿迪達對二人的情況仍然樂觀：「兩人都被逼退下火線，我認為只是小問題，估計傷勢不嚴重，但需要接受進一步檢查，大概明日知道結果。」

其中夏維斯情況較令人擔心，現場評述的一眾名宿主持亦指，這位德國國腳可能觸傷舊患。夏維斯曾於季初受重傷，直至今年1月始復出，1個月後再度弄傷肌肉，今次又受傷令人擔心他狀況難根治。

中場迪格蘭賴斯表示：「上周過後，我們認為若要贏英超冠軍，必須贏盡餘下5仗，今仗我們完成了，現在還剩4場。不管怎麼贏我們都要贏。」