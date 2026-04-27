乒乓球｜國乒啟程倫敦備戰世乒賽　8位世界冠軍列陣力爭衛冕

中國乒乓球隊周一（27日）啟程前往英國倫敦，參加4月28日至5月10日開打的第58屆團體世界錦標賽，接下來10大主力將與教練、陪練以及其他隊內工作人員一起適應場地和比賽環境，隨後在5月2日登場，至5月3日結束第一階段的小組循環賽。



本屆比賽中國隊依舊以兩項團體頭號種子的身份參加，其中運動員名單已經在4月8日公示，包括以下5男5女：

本次出征的運動員名單。（全言乒乓授權使用）

男隊：王楚欽、林詩棟、周啟豪、向鵬、梁靖崑；

女隊：孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪。



除周啟豪、向鵬2人以外，其餘8位選手均在此前的大賽中奪得過世界冠軍頭銜，陣容非常豪華，但眾所周知，男乒領域的競爭原本就更加激烈，本次比賽中國男隊的壓力也明顯更大，而女隊雖有優勢但也不能放鬆警惕。

根據規則，男、女團體各有多達64支隊伍出戰，每4支隊伍被分入一組，總計16組內部進行循環賽，其中排名靠後的第3至第16組的隊伍將在4月28日至5月1日率先登場參與競爭，每組第一名（14隊）和部分第二名（6隊）晉級淘汰賽，其餘第二名將繼續展開競爭，爭奪出線名額（4隊）。至於第1和第2組的前八號種子將在5月2日至3日展開循環賽，但值得一提的是，這16支隊伍在本階段無論輸贏都不會出局，比賽結果僅作為第二階段淘汰賽的抽籤依據。

本次出征的中國乒乓球隊的10位選手：

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早在1月26日時，第一階段小組循環賽的抽籤結果已經出爐，其中前八號種子的位置為：

男團：

第1組中國、瑞典、韓國、英格蘭；

第2組法國、日本、德國、中華台北。



女團：

第1組中國、韓國、中華台北、羅馬尼亞；

第2組日本、德國、法國、英格蘭。



如前所說，國乒兩隊都是排名最高的頭號種子，所以最早的比賽也是在5月2日，因而並不急於趕赴倫敦、而是選擇在小組賽開打前一天才出發。而抵達倫敦後，大家將先休息調整時差，隨後馬不停蹄地前往球館進行適應訓練——國乒在第一階段的賽程如下（香港時間）：

5月2日：

17:00 中國女團 VS 羅馬尼亞女團，

19:30 中國男團 VS 英格蘭男團。



5月3日：

0:00 中國女團 VS 中華台北女團

2:30 中國男團 VS 韓國男團；

19:30 中國男團 VS 瑞典男團、中國女團 VS 韓國女團。



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