乒乓球｜倫敦世乒團體賽國乒組世界最強女隊　男隊樊振東放棄參賽

中國乒乓球協會周三（8日）在官網公布了2026年國際乒聯倫敦世乒賽團體賽中國隊參賽名單。王楚欽、孫穎莎等10名隊員入選，樊振東因個人原因自願放棄參賽資格。



國乒參賽名單為男隊：王楚欽、林詩棟、周啟豪、向鵬、梁靖崑；女隊：孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪。

中國乒乓球協會8日在官網公布了2026年國際乒聯倫敦世乒賽團體賽中國隊參賽名單。（chinesetabletennisassociation.cn）

記者了解到，中國乒協依照《2026年國際乒聯倫敦世界乒乓球團體錦標賽決賽選拔辦法》，確定了倫敦世乒賽團體賽參賽運動員名單。樊振東作為第十五屆全國運動會乒乓球項目成年組男單冠軍，依據選拔辦法可直接入選。中國乒協就參賽事宜主動徵詢樊振東本人意見，他表示因個人原因，自願放棄參賽資格。

樊振東因個人原因，自願放棄參賽資格。（Getty Images）

男團陣容中，王楚欽和林詩棟直接入選，周啟豪和向鵬通過隊內選拔賽獲得兩個名額。對於最後一個名額如何確定，國乒男隊主教練王皓表示：

經教練組集體商議，並結合獲得名額的運動員和相關專家意見，確定第五個參賽運動員為梁靖崑。

王皓解釋說，梁靖崑在世乒賽和亞錦賽上的經驗、穩定性、關鍵場次的表現大家有目共睹，雖然自去年亞錦賽結束後受到傷病困擾，成績不算很好，但隨着傷病康復，狀態也在回升。相信之後的備戰，他可以調整到最好的狀態。

梁靖崑獲得出征此次賽事男隊的最後一個參賽名額。（Getty Images）

女隊五人陣容中，孫穎莎和王曼昱直接入選，陳幸同、蒯曼和王藝迪依次通過隊內選拔入選。國乒女隊主教練馬琳說：

現在參賽陣容是女隊世界排名最高的五人，體現了女隊最高的競技水平。她們五個人目前的競技狀態、求勝慾望和參賽信心都很不錯。

國乒總教練秦志戩表示：「從巴黎奧運會後，男隊進入新老交替，來自外協會的競爭更加激烈。儘管從陣容整體厚度和對手格局看，男隊競爭壓力比女隊大，但我相信，通過集體的努力、積極的備戰，男隊可以完成好這次團體賽任務，去衝擊、去拼下冠軍。女隊參賽五人從整體實力、世界排名、年齡結構來看，都是最強的。所以面對倫敦世乒賽希望她們能夠做好自己，全力爭勝，捍衛榮譽。」

倫敦世乒賽團體賽將於4月28日至5月10日進行。

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