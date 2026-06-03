世界盃2026｜阿根廷抵美國備戰衛冕之旅　美斯因傷缺席2場熱身賽

【世界盃】上屆世界盃冠軍阿根廷已經抵達美國堪薩斯市，備戰他們的衛冕之旅。不過隊內主將美斯（Lionel Messi）因傷缺席阿根廷在世界盃前的兩場友誼賽，但能趕上世界盃。



阿根廷團隊的專機從阿根廷的埃塞薩國際機場出發，飛行11小時逾5500英里（約8850公里）的距離後，在香港時間周一（6月1日）凌晨零時左右，在密蘇里州降落。

阿根廷足球隊到達美國堪薩斯市。（Getty Images）

阿根廷足球隊到達美國堪薩斯市：

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阿根廷航空包機的航班號是1978，這是特意向1978年世界盃致敬。當年阿根廷作為東道主在布宜諾斯艾利斯河床體育場，在7萬多名球迷面前擊敗荷蘭奪冠。

這架空客A330飛機也以特別塗裝向阿根廷隊致敬。機尾印有美斯的球衣號10號，背景是國家隊標誌性的藍白條紋，三顆金星則代表他們贏得三次世界盃冠軍的榮耀。

機尾印有美斯的球衣號10號。（Getty Images）

四支將大本營設在堪薩斯城都會區的國家隊中，阿根廷是首支抵達的隊伍。荷蘭、英格蘭和阿爾及利亞預計也將於本周抵達。

阿根廷隊大部分隊員乘坐包機抵達，部分球員則將從世界其他球會飛抵美國會合。隊員和工作人員下機後，登上等候的巴士，前往球隊酒店。

阿根廷足球隊到達大本營。（Getty Images）

美斯及隊友將入住密蘇里州堪薩斯城市中心附近的Origin酒店。酒店周圍已設置圍欄，並為球隊提供額外安保。酒店內部以及相對較新的建築外部，隨處可見阿根廷隊外號「藍白軍團」的標誌、海報以及一些球隊巨星的巨幅畫像。

世界盃前約戰洪都拉斯和冰島

阿根廷在香港時間周日（7日）早上8時，將在德克薩斯州大學城的凱爾球場與洪都拉斯進行一場友誼賽，並在三天後（10日）早上8時30分在阿拉巴馬州喬丹—黑爾體育場對陣冰島，為世界盃熱身。

阿根廷足球隊隊長美斯。（Getty Images）

不過成為首批六戰世界盃球員的美斯，正遭受肌肉疲勞和左腿腿筋輕度拉傷的困擾，他預計不會參加這兩場比賽，但出戰6月17日第一場對壘阿爾及利亞的世界盃J組小組賽不是問題。

美斯的長期競爭對手C朗拿度（Cristiano Ronaldo，葡萄牙），以及墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）也都入選世界盃大名單，將創紀錄第六次參加世界盃。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】