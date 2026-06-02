世界盃2026熱身賽｜挪威缺夏蘭特仍3：1輕勝瑞典　拿臣梅開二度

挪威周一（1日）於奧斯陸主場以3：1擊敗瑞典，用勝仗為於本土舉行的最後一場世界盃熱身賽完美收官。



【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

儘管夏蘭特（Erling Haaland）此役未有上陣，但挪威憑藉拿臣（Jørgen Larsen）於8分鐘和36分鐘梅開二度，以及19歲翼鋒盧沙（Antonio Nusa）於17分鐘建功，挪威於上半場領先3：0。

挪威球員拿臣在比賽中梅開二度。（Getty Images）

世界盃熱身賽挪威3：1挫瑞典：

+ 2

儘管瑞典射手伊沙克（Alexander Isak）於75分鐘追至1：3，但未能扳回敗局。

今屆世界盃是挪威繼1998年後，再度踏上世界盃決賽周舞台。

盧沙賽後受訪時興奮地說：

我覺得我們只需要保持長期以來的絕佳狀態，繼續享受比賽，接下來的世界盃之旅一定非常有趣。

今仗前一天，挪威男子冰球隊在蘇黎世舉行的世界冰球錦標賽銅牌戰中，爆大冷擊敗班霸加拿大，獲得寶貴的銅牌，刷新挪威在冰球世錦賽歷史上的最佳戰績。冰球隊在半場受邀踏上奧斯陸的草坪，接受全場球迷致敬。

挪威男子冰球隊在世界冰球錦標賽中奪得銅牌。（Getty Images）

挪威力挫瑞典後，接下來將飛往美國，周日（7日）在新澤西與摩洛哥合演世界盃前的最後一場熱身賽。他們今屆被編入I組，同組對手包括伊拉克、塞內加爾和奪冠大熱法國。

瑞典則被編進F組，將鬥突尼西亞、日本和荷蘭。

相關閱讀：世界盃熱身賽｜德國4：0芬蘭 烏達夫梅開二度 穆斯亞拿復出建功