世界盃2026｜阿根廷大軍美斯續領銜　17名上屆冠軍成員在陣

衛冕冠軍阿根廷正式公布2026世界盃26人最終大名單，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）保留17人核心框架，球王美斯（Lionel Messi）將第6次征戰世界盃。



38歲的傳奇隊長美斯近期遭遇左大腿後勁群肌肉疲勞依然順利入選，這將是他職業生涯第6次代表阿根廷出戰世界盃決賽周，準備寫下男子足壇「六朝元老」的神話。美斯目前已累積26次世界盃出場紀錄，高踞男子歷史第一，今屆美斯還有望衝擊世界盃個人入球記錄，目前他距離為德國前鋒高路斯（Miroslav Klose）創下的16球記錄還差3球。

上屆冠軍成員中將有17人繼續參加本屆世界盃。（Getty Images）

除了美斯外，阿根廷名單中還包含了16位2022世界盃奪冠成員：「聖馬天尼斯」達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）、防線核心基斯甸羅美路（Cristian Romero）、老將奧達文迪（Nicolas Otamendi），以及中場鐵三角迪保羅（Rodrigo De Paul）、安素費南迪斯（Enzo Fernandez）和阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）與拿達路馬天尼斯（Lautaro Javier Martínez）等冠軍核心成員將再度聯手，力爭成為1962年巴西之後首支衛冕世界盃冠軍的球隊。

其餘冠軍成員，迪馬利亞及法蘭高艾馬尼年齡已高功成身退，祖安科夫重傷無緣。取而代之的是21歲中場尼高柏斯（Nico Paz）與華倫天巴高（Valentin Barco），以及23歲的基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone），他們將為球隊注入新活力。

阿根廷名單中多位年輕小將。（Getty Images）

同是年輕新星的皇馬18歲小將馬斯坦杜奧奴（Franco Mastantuono）無緣，成為阿根廷落選球員中最大的關注點。馬斯坦杜奧奴上年以7300萬美元轉會費加盟皇馬，但之後他的表現遠達不到預期，因狀態起伏逐漸失去球會與國家隊信任，出場時間有限，最終落選阿根廷大軍名單。

皇馬18歲小將馬斯坦杜奧奴落選。（Getty Images）

阿根廷2026世界盃26人大軍名單：

門將：祖安梅素（Juan Musso／馬德里體育會）、魯利（Geronimo Rulli／馬賽） 、達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez／阿士東維拉）

後衛：李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi／馬賽）、達利亞費高（Nicolas Tagliafico／里昂） 、干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel／河床）、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez／曼聯）、基斯甸羅美路（Cristian Romero／熱刺）、奧達文迪（Nicolas Otamendi／賓菲加）、法根度麥甸拿（Facundo Medina／馬賽）、拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina／馬德里體育會）

中場：利安度柏利迪斯（Leandro Paredes／小保加）、迪保羅（Rodrigo De Paul／國際邁亞密）、華倫天巴高（Valentin Barco／斯特拉斯堡）、盧施素（Giovani Lo Celso／貝迪斯）、艾斯基柏拉斯奧斯（Ezequiel Palacios／利華古遜）、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister／利物浦）、安素費南迪斯（Enzo Fernandez／車路士）

前鋒：祖利安艾華利斯（Julian Alvarez／馬德里體育會）、美斯（Lionel Messi／國際邁亞密）、尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez／馬德里體育會）、泰亞高艾美達（Thiago Almada／馬德里體育會）、基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone／馬德里體育會）、尼高柏斯（Nico Paz／科木）、荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez／彭美拉斯）、拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez／國際米蘭）