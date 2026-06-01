世界盃熱身賽｜德國4：0芬蘭　烏達夫梅開二度　穆斯亞拿復出建功

【足球】德國在香港時間星期一（6月1日）凌晨的世界盃前最後一場主場熱身賽中，以4：0輕取芬蘭。效力於史特加（Stuttgart）的29歲前鋒丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）表現最出色，梅開二度並送出一次助攻。



由於參加歐聯決賽的主力前鋒夏維斯（Kai Havertz）尚未歸隊，因此烏達夫獲得難得的首發機會。他與18歲的新人卡爾（Lennart Karl）聯手，但還是讓芬蘭的防線疲於奔命。

德國足球隊隊員烏達夫（右）。（Getty Images）

熱身賽德國4：0輕取芬蘭：

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比賽開始後，活力十足的卡爾就多次從右路內切製造威脅。第34分鐘，德國終於打破僵局，隊長甘美治（Joshua Kimmich）從右路送出精準傳中，烏達夫高高躍起頭槌破門，助德國以1：0領先。

下半場開始不久，芬蘭後衛科斯基（Ville Koski）傳球失誤，烏達夫斷球後橫傳門前，科利安華迪斯（Florian Wirtz）輕鬆推射得手，將比分擴大為2：0。

比賽接近一小時大關時，烏達夫再次成為焦點人物。他在接到卡爾的直傳後高速突入，冷靜推射破門，將比分改寫為3：0。

德國足球隊球員烏達夫。（Getty Images）

烏達夫：幾乎不可能踢得更好

入球後，烏達夫疑似受傷，立刻被換下，不過賽後他淡化傷勢的嚴重程度。他說：「有一點疼，但沒什麼大問題。」

「一切都很好，接受幾天治療後我就會恢復正常。」

談到自己的表現，他則興奮地說：

這是一個10分滿分的夜晚。今晚非常美好，家人也來到現場，最重要的是我們贏球了。我直接參與三個入球，幾乎不可能踢得更好了。

穆斯亞拿傷缺434天後復出入球

與此同時，穆斯亞拿（Jamal Musiala）也在傷癒復出後的首場國家隊比賽中取得入球。這是這名拜仁慕尼黑（Bayern Munich）進攻中場時隔434天後，再代表德國出戰。他在第63分鐘為球隊錦上添花，將比分鎖定為4：0。

德國國家隊隊員穆斯亞拿。（Getty Images）

德國6月7日還有一場友誼賽，他們將在芝加哥對壘本屆世界盃東道主之一的美國，隨後於6月14日迎來世界盃首戰，對手是庫拉索。德國在本屆世界盃被分入E組，其他兩個對手是科特迪瓦與厄瓜多爾。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】