世界盃2026｜熱身賽巴西6人建功大炒巴拿馬　尼馬缺陣人氣仍爆燈

巴西足球隊在本港時間今晨（1日）進行的一場世界盃前熱身賽中，多點開花，憑6名不同球員建功，以6：2大炒巴拿馬。尼馬因傷缺戰，但人氣爆棚。



開賽僅1分鐘，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）遠射破網，為巴西閃電開齋。雖然13分鐘馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）不慎擺烏龍被對手追和，但戰至38分鐘，卡斯米路（Casemiro）接應頭槌頂入，助巴西領先2：1結束半場。

世界盃前友誼賽，巴西6：2大炒巴拿馬。（Getty Images）

易邊後，第53分鐘，拉恩域陀（Rayan）把握對方門將失誤，獲得空門機會，燙入後柱上角。第60分鐘，盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）左腳燙射破網。第63分鐘，伊戈泰亞高（Igor Thiago）禁區內突破被對方門將絆倒，隨後，親自操刀射入十二碼。丹尼路山度士（Danilo Santos）在第80分鐘錦上添花，將巴西今場入球數改寫至6球。第83分鐘，卡路士夏維（Carlos Harvey）世界波遠射入球幫巴拿馬挽回顏面。最終，巴西6名球員分別射入6球，以6：2血洗巴拿馬。

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比賽結束後，巴拿馬球員未受大敗影響，迅速找到巴西球星尼馬輪流合影，現場變小型追星會，尼馬亦微笑配合，足見巴西球星影響力。

備受關注的尼馬因右小腿二級肌肉拉傷未癒將缺陣世界盃前友誼賽，今場出現在後備席上。安察洛堤（Carlo Ancelotti）周六賽前發布會上預料：「26人大名單不會有變化。尼馬目前沒有和球隊一起訓練，但個人恢復情況在好轉，應該能趕上揭幕戰或第二場比賽。」此外，巴西隊將象徵球隊核心的10號波衫預留給尼馬。