世界盃2026｜法國中堅沙列巴歐聯頂硬上背傷惡化　迪甘斯派定心丸

過去周日（31日）阿仙奴對巴黎聖日耳門的歐聯決賽中，法國中堅威廉沙列巴（William Saliba）「頂硬上」踢足120分鐘。賽後傳出壞消息，該名阿仙奴防線大將背部舊患加劇，令其出戰世界盃的前景蒙上陰影。



25歲的沙列巴自歐聯16強及阿仙奴聯賽爭標關鍵階段以來，他絕大部份比賽都踢足全場，僅缺席確認封王後對水晶宮的英超煞科戰。據外媒報道，沙列巴歐聯決賽賽前已有輕微背傷，持續疼痛數周，阿仙奴醫療團隊為他制定一套緩解疼痛的方案，終在歐聯決賽後傷勢加劇。法國《隊報》注意到沙列巴於歐聯決賽加時階段接受軍醫治療。

沙列巴在歐聯決賽中踢滿120分鐘，賽後背部傷勢惡化。（Getty Images）

ESPN報道，沙列巴在周一接受掃瞄檢查，法國足總正密切監察其身體狀況。不過法國教練迪甘斯大派定心丸，沙列巴亦於周二向國家隊報到；迪甘斯今早接受訪問時表示，「他在這裏，一切都很好」，法國記者Fabrice Hawkins亦發文：「沙列巴的檢查結果令人放心。但健康狀況仍需密切觀察，目前很難說能否參加友誼賽。」沙列巴為法國上陣31次，教練迪甘斯（Didier Deschamps）常用沙列巴夥拍拜仁後衛烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）扼守中路。

距離世界盃開賽不足兩周，法國將於本港時間6月5日與科特迪瓦、6月9日與北愛爾蘭合演熱身賽，世界盃首場分組賽是6月17日迎戰塞內加爾，隨後對伊拉克及挪威。

沙列巴是法國後防主力。（Getty Images）