皇馬會長候選人稱如當選能令夏蘭特加盟　曼城發聲明斥：並不屬實

【足球】針對皇家馬德里會長候選人列基美（Enrique Riquelme）有關簽下夏蘭特（Erling Haaland）的公開言論，曼城周四（4日）表示，正考慮採取法律行動。



列基美近日在電視節目中展示了一件印有夏蘭特名字的皇馬球衣，並表示：

他有解約條款，而且願意加盟皇家馬德里……如果我當選主席，他將為皇家馬德里效力。

皇馬球會主席候選人列基美。（Getty Images）

同時，他還聲稱希望簽下曼城中場洛迪（Rodri）。「他是一名偉大的球員，而皇馬需要在這個位置上補強。我們已經與他的經紀人進行了溝通。如果我成為主席，他會來到皇馬，我會盡一切可能促成這筆交易。」

不過，列基美關於夏蘭特的言論很快遭到駁斥。夏蘭特的父親和經紀人在聯合聲明中說：「這一切聽起來很有趣，但並不屬實。我們祝願兩位皇馬主席候選人好運。」

曼城球星夏蘭特。（Getty Images）

曼城方面也態度嚴厲。球會發言人說：

西班牙方面有關夏蘭特未來的傳聞並不真實。此事絕無可能發生，也不存在任何允許其發生的合同條款。我們正在考慮針對在這一事件背景下使用我方球員形象的行為採取法律行動。

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