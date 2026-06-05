世界盃熱身賽｜韓國擊敗薩爾瓦多取得二連勝　李東炅1球定江山

【足球】韓國隊在世界盃開賽前的最後一場熱身賽中延續良好勢頭，在星期三（6月3日）以1：0擊敗薩爾瓦多，中場李東炅十二碼球直接得分。



這場比賽在韓國隊位於猶他州的訓練基地進行，李東炅在下半場開場10分鐘攻入全場唯一入球。隊長孫興慜本場沒有正選，他在李東炅入球後才後備登場。

射入奠勝球的韓國中場李東炅。（Getty Images）

世界盃熱身賽韓國1：0擊敗薩爾瓦多：

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這名33歲的球星本賽季在FC洛杉磯狀態起伏，僅攻入兩球，因此近期外界對他的表現質疑不斷。不過，他在上一場對千里達的比賽中梅開二度。

目前，孫興慜的國家隊入球數已達到56球（144場），距離韓國國家隊歷史射手王車範根的紀錄還差兩球。

韓國足球隊隊長孫興慜。（Getty Images）

這是韓國隊連續第二場熱身賽取勝，他們此前曾以5：0大勝千里達。

主帥洪明甫說：

我們在賽前期的進攻遇到一些困難，但我認為這場比賽對我們幫助很大。我覺得我們的球員通過與這種類型的對手交鋒，應該學到了很多。

後衛趙偉濟在下半場後備登場完成國家隊處子登場。他原本無緣世界盃，但因曹侑珉因傷退出世界盃名單而緊急入選。

洪明甫評價道：「我認為他作為替補受傷球員入選的一份子，他的表現非常出色，對球隊幫助很大。」

韓國隊的A組對手是捷克、南非，以及東道主墨西哥，他們的第一場比賽的對手是捷克，將於6月12日在瓜達拉哈拉進行。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】