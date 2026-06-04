世界盃2026｜美斯集訓營獨享202號房　暗藏阿根廷4奪冠軍玄機？

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與迪保羅（Rodrigo De Paul）作為最後一批球員，日前正式抵達大軍營地報到。美斯被安排入住202號房，背後暗藏一個令全阿根廷瘋狂的巧合，悄悄點燃了全國上下對於爭奪歷史性第4座世界盃冠軍的信念。



受左腿肌肉疲勞困擾的美斯日前到達阿根廷大軍所在地美國密蘇里州堪薩斯城，入住Hotel Origin，隨阿根廷隊備戰世界盃首戰。

美斯到達阿根廷訓練營。（Getty Images）

自青年隊時期好友阿古路（Sergio Aguero）退役後，美斯不再與隊友同住。今屆延續上屆的習慣，獨自入住單人房，享受絕對的私人空間。2022世界盃期間，美斯一直住在201房間，最終阿根廷歷史上第3次奪得世界盃冠軍，201房間暗藏「2+1=3」，為吉祥征兆。

今屆美斯入住202房間，與上屆特定的歷史數據產生了極其微妙的「神巧合」。在很「信邪」的阿根廷文化中，這個房號細節被視為上天的強烈啟示，人們迷信地希望「2+2=4」，是升級成為四星阿根廷的奪冠玄機。

阿根廷駐地影片中，美斯入住202房間，引發玄學猜想。（X@johnnycortes）

在阿根廷隊內，除美斯擁有特權外，球員被要求共用房間，以增強團隊凝聚力，其中美斯摯友迪保羅與老將奧達文迪（Nicolas Otamendi）成為同房。