港足55年來首負柬埔寨　盧比度險與球迷掀罵戰　強調球隊需要時間

「我們需要時間！」在上周五（5日）的港足新帥記者會上，剛「坐正」的盧比度如此說道。

盧比度正式獲委任港足主帥當晚，在香港大球場領軍拿下執教以來首場勝仗，周二（9日）率香港隊征戰柬埔寨，全場零中目標的攻門，其餘時間捱打，最後以0：2吞敗，相隔55年後再負柬埔寨。



（香港足總）

盧比度獲委任為港足主帥，這名教頭在發布會上透露，未來以年青球員為骨幹，建立年青的團隊為主，並直言球隊需要時間重建。在盧比度盛傳「坐正」時，已出現不少「未上任，先反對」的聲音，「Chino」首場領軍主場兩球擊敗蒙古，表現仍未能服眾。

盧比度轉正後首戰作客征柬埔寨，兩軍上年11月在香港交過手，當時打成1：1平手。今仗續由茹子楠任隊長，安永佳、艾華頓、陳俊樂等主將擔正，作客的港隊是下風的一方，柬埔寨攻門曾中柱，對方上半場末段憑日本入籍兵小川雄大建功，港隊換邊後未見起色，下半場早段再失守，落後兩球的港隊，全場零次中目標的攻門，最後以0：2吞敗，相隔55年再負柬埔寨。

（香港足總）

今仗同樣有港足球迷赴柬埔寨撐場，眼見港足表現當然不滿。盧比度完場後率隊向港隊球迷致意，球迷高聲質問盧比度，此時Chino走近球迷區，反問看台上的球迷：「你想我做什麼？」（What do you want I do?）茹子楠即走近拉一拉盧比度，其後一眾港隊球員走近調停，盧比度再度強調「球隊很年輕」、「我們需要時間」，及後向球迷們鞠躬道歉，並籲球迷要有耐性。

（香港足總）

盧比度在賽後記者會再度強調「需要時間」，球隊正在嘗試轉變，「輸波當然不高興，但今仗同樣有得着，我們的年青球員後備上陣有不俗表現，顯然我們還有很多地方要改善，這是很長的旅程，我們正在嘗試改變，而改變是需要時間。」

對比上年11月賽和柬埔寨，盧比度指今仗起用不少新人，他們缺乏經驗，在場上有失誤是十分正常，大家需要支持他們，小將們需要慢慢適應，盧比度更坦言：「我們將要經歷一段艱難的時間，我們要一同向前望，著眼未來而非現在。」（We have to all together look forward and try to see the future, not the present.）