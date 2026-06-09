世界盃2026｜添巴受傷未癒退隊　荷蘭補選新特蘭通天老倌

美加墨世界盃即將開鑼，荷蘭在揭幕前再添傷兵，守將祖利安添巴（Jurrien Timber）因腹股溝傷患未癒，主帥朗奴高文（Ronald Koeman）決定補選新特蘭的基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）。

荷蘭與烏茲別克上演閉門熱身賽，雖然有球員被逐，憑加普（Cody Gakpo）梅開二度，以2：1擊敗對手。



祖利安添巴在歐聯決賽中帶傷復出。（Getty Images）

效力阿仙奴的祖利安添巴，自3月起一直受腹股溝傷患所困，長期缺陣，早前在歐聯決賽後備披甲54分鐘，但他的傷患依然未癒，最終因傷無緣今屆世界盃，並補選新特蘭的基爾圖特亞。

荷蘭主帥朗奴高文對添巴傷出感無奈：「過去幾日，我們已經預感到會做出這樣的決定，我們一直與添巴聯絡，很遺憾做出這個決定。我們不能再等了，因為他的情況預計短期內不會好轉。」添巴在對烏茲別克的友賽後，已離開紐約的荷蘭集訓營。

基爾圖特亞是防線的通天老倌，勝任右閘﹑中堅﹑防守中場等多個位置，能夠為荷蘭防線補強，而這名新特蘭守衛不時受朗奴高文徵召。

基爾圖特亞一直隨隊參加訓練與世界盃前熱身賽。（Getty Images）

世界盃開鑼前，荷蘭在紐約進行最後一場熱身賽，與烏茲別克碰頭，利物浦前鋒加普29分鐘靠12碼領先。荷蘭中場古斯迪爾（Guus Til）末段不慎手球，被紅牌驅逐離場，「橙衣軍團」隨即失守。雲赫基（Jan Paul van Hecke）在角球攻勢中被拉跌，再度搏得12碼，加普再次操刀中鵠，荷蘭以2：1絕殺對手。