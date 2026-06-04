中國女足友賽1：2不敵俄羅斯　王霜武漢家門前射入「世紀金球」

【足球】在周三（3日）晚的一場友誼賽中，雖然王霜的遠射破門技驚四座，但主場作戰的中國女足仍以1：2不敵俄羅斯女足。這是自亞洲盃準決賽後，中國女足時隔近80天再次迎來比賽，為亞運會備賽積累了實戰經驗。



當晚，在武漢五環體育中心，中國前場核心、武漢姑娘王霜下半場以一記精彩的左腳勁射幫助球隊1：1扳平比分，為到場觀戰的家鄉球迷帶來驚喜。但俄羅斯在終場前再度將比分超出，鎖定勝局。

主場作戰的中國女足以1：2負於俄羅斯隊。（Getty Images）

足球友誼賽中國女足1：2負俄羅斯隊：

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此役，中國隊主教練米列錫（Ante Milicic）在首發陣容中盡遣主力，基本延續3月亞洲盃的陣容框架。隊長吳海燕與汪琳琳搭檔中衛，陳巧珠和張程雪負責兩路防守；姚偉和王愛芳組成雙後腰；王霜和張琳豔衝擊兩翼，烏日古木拉和邵子欽組成雙前鋒，前場四人組時常換位。

第54分鐘，Natalya Mashina接隊友妙傳，右路突破後吊射破門，中國門將潘紅豔飛身撲救未果，俄羅斯取得領先。第60分鐘，王霜在禁區前沿橫向帶球，隨後踢出一腳「世紀金球」，扳平比分。第86分鐘，Azalia Zalmieva破門，將比分鎖定為2：1。

在前一天的賽前新聞發布會上，米列錫表示，中國與俄羅斯的較量，對今年亞運會以及明年世界盃的備賽都是重要的實戰機會。

本次在武漢的集訓從5月18日持續到6月8日，這是中國女足本年度第四期集訓。接下來，兩隊還將進行一場內部教學賽。

中國女子足球隊。（Getty Images）

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