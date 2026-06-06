中國足球小將揚威意大利　青少年盃七戰全勝　12歲球員空翻慶奪冠

中國雖然未能打入今屆世界盃，但一支來自民間的少年足球隊，6月2日在意大利羅馬舉行的SIGISMONDI國際青少年盃賽中，擊敗英超勁旅愛華頓U12梯隊奪冠。在比賽中完成點球絕殺的12歲小將孟新藝更以後空翻慶祝奪冠，燃爆全場。



這支名為「中國足球小將2014隊」的隊伍，是賽事48支參賽球隊中唯一一支非歐洲球隊，最終以七戰全勝的成績捧盃而歸。



據《新華社》報道，決賽中中國足球小將與英超愛華頓U12在常規時間踢成1比1，需以互射十二碼分勝負。中國隊門將陳思源連撲兩球，第五輪由孟新藝主射命中，最終以5比4擊敗對手奪冠。

孟新藝在射入致勝十二碼後脫掉上衣，連翻兩個後空翻慶祝，引發全場哄動。這並非他首次在賽場上做出後空翻動作。據報道，一個多月前在「省長盃」青少年校園足球聯賽中，孟新藝以17粒入球榮膺全省「最佳射手」，入球後同樣以後空翻慶祝。

中國足球小將揚威意大利，12歲球員孟新藝點殺愛華頓後空翻慶祝。

中國足球小將揚威意大利，12歲球員孟新藝點殺愛華頓後空翻慶祝。

據悉，孟新藝來自江蘇南京，從幼稚園中班開始學習武術一年多，打下了柔韌性和爆發力的基礎。到大班時接觸足球，因其速度快、爆發力好被老師認為適合踢足球。孟新藝的父親孟慶華表示，為讓兒子接受更專業訓練，在他讀三年級時專程為他辦理轉學。孟慶華說：「踢球整整六年，從沒聽孩子喊過累。」孟新藝則表示，足球帶給他快樂和全力拼搏的精神，每次落後都覺得能追回來，只要不放棄就有機會。

12歲球員孟新藝點殺愛華頓，從小學習武術，練習踢球6年。

七戰全勝轟21球 攻防兩端統治級表現

整屆賽事共有48支隊伍參賽，大部份為歐洲球會的少年軍，埃弗頓、佛羅倫薩、哥本哈根、布拉加等多家歐洲老牌俱樂部梯隊悉數參賽，該賽事被稱為U12年齡段「小世界盃」。

據報道，中國足球小將在小組賽先後以2比0擊敗意大利TTT、5比0橫掃丹麥哥本哈根青訓、7比0大勝意大利GGR，三戰全勝兼零失球，以小組頭名晉級。淘汰賽階段，球隊先後以3比1力克意甲佛羅倫薩、1比0絕殺葡超布拉加，四強再度以2比0擊敗哥本哈根。七場比賽合共攻入21球，僅失2球。

中國足球小將揚威意大利，青少年盃7戰全勝僅失2球。

中國足球小將揚威意大利，青少年盃7戰全勝僅失2球。

足球解說員董路九年自掏5800萬 不收學費不捆綁簽約

帶領這支草根球隊奪冠的教練是足球解說員董路。據《湖北日報》報道，董路沒有一張官方教練證，從2017年起自掏腰包投入超過5800萬元人民幣，外部融資僅1400萬元，從不收孩子一分錢培訓費，也不捆綁簽約。這次冠軍獎金折合約40萬港幣，連同準決賽後的直播打賞，他全數分給14名參賽隊員，每人到手約2.8萬港幣，收支明細全公開。

董路賽後表示：「中國足球帶給人們歡樂，確實太少了，我們也不是一支國家隊，我們只是民間的一支隊伍。」他又說，中國的青少年是可以踢好足球的，希望有愈來愈多的隊伍能夠走出來，跟歐洲的青訓做交流，對中國足球會有提高。

足球解說員董路九年自掏5800萬 不收學費不捆綁簽約

體教融合輸送人才 同日有球員簽約巴塞青訓

據報道，足球小將體系堅持「讀書踢球兩不誤」，孩子們白天上課，只利用課餘和周末訓練。早前U17亞洲盃國少奪得亞軍，23人大名單中過半出自足球小將體系。

就在奪冠同一天，隊中14歲邊鋒李昊炎正式簽約巴塞羅那拉瑪西亞U15梯隊，成為史上第一位進入巴塞青訓的中國球員。他從大連草根起步，經足球小將培養，再赴西班牙達姆青訓站穩腳跟，成功入選加泰羅尼亞U14聯隊。

有內地媒體評論認為，這支草根球隊的奪冠，是慢慢將中國足球從習慣性「輸球」的逆境中拉出來，逐漸累積強者心態，中國足球就有望迎來轉機。