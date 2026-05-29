國足新集訓名單老將武磊回歸　揚威U23亞洲盃門神李昊首次入選

中國足球協會周四（28日）公布國家男足2026年第三期集訓26人大名單，老將武磊、蔣光太等回歸國家隊，在U23亞洲盃中表現出色的門將李昊首次入選。



根據中國足協公告，為紮實做好2027年沙特阿拉伯亞洲盃備戰工作，國足定於2026年5月31日至6月17日組織年度第三期集訓並參加國際熱身賽。集訓期間將先後赴上海市、新加坡、浙江省金華市、遼寧省大連市組織訓練及賽事活動。

武磊重回國家隊集訓名單。（GettyImages）

國足參加國際賽事的比賽精華：

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主教練邵佳一麾下的今期名單中，最令人矚目的是34歲老將武磊。作為中國男足的功勳球員，武磊已為國家隊出戰99場比賽，打入36個進球，是現役國腳中的頭號射手。受傷病困擾，他上次入選國家隊大名單是在2025年5月，並在集訓中因傷提前離隊。

此外，蔣光太、韓鵬飛、魏震和戴偉浚等經驗豐富的球員紛紛歸隊。

今年1月幫助U23國足奪得U23亞洲盃亞軍的門將李昊首次入選成年國家隊。楊希、拜合拉木阿卜杜外力、王鈺棟、劉浩帆和毛偉傑等曾參加U23亞洲盃的年輕球員同樣入選。集訓名單整體呈現新老結合的格局。

李昊與國足U23隊友慶祝晉級四強。（Getty images）

從球會分布看，上海海港以5人入選成為頭號「國腳大戶」，成都蓉城以4人入選緊隨其後。

新一期國家隊將參加兩場熱身賽，分別是6月5日客場對新加坡，6月9日主場對泰國隊。

本次集訓名單。（微博@中國足球隊）

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