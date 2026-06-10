利物浦舊將奧歷治掛靴 曾助球隊奇蹟反勝巴塞 近年淪無班落
撰文：聯合早報
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曾效力利物浦、AC米蘭等大球會的比利時前鋒奧歷治（Divock Origi）宣布退役，在31歲時就結束職業生涯。
比利時前鋒奧歷治在2019年為利物浦在歐聯奪冠時，寫下了濃墨重彩的一筆。在歐聯準決賽首回合0：3落敗後，他在次回合4：0驚天逆轉巴塞隆拿（Barcelona）的比賽中梅開二度，包括攻入了極其經典的快速發角球入球。他過後又在決賽中攻入一球，幫助球隊擊敗熱刺（Tottenham）奪冠。
奧歷治在默西賽德郡打吡中也表現出色，對愛華頓攻入6球。他一共為利物浦出場175次，攻入41球，其中只有68次是正選。
他的職業生涯始於法甲里爾，也在2020年隨利物浦贏得英超冠軍。他兩年後自由轉會至意甲豪門AC米蘭。2023年，他外借諾定咸森林一季，但2024年回到AC米蘭後被下放到後備隊，還無球可踢。他已於去年12月與AC米蘭解約。
奧歷治星期一（6月8日）在社交媒體發文寫道：「作為球員，我在足球領域的使命已經完成。」
我實現了童年夢想，在最大的舞台上比賽，贏得最大的獎盃。我感謝上帝賜予我這一切。感謝世界各地幫助我閃耀的球迷：每一個經典時刻，每一個入球，我們共同創造的每一段歷史，都將永遠屬於我們。
「感謝所有球會，以及所有與我並肩作戰的教練和隊友，謝謝你們。你們塑造了我，其影響遠超球場。使命已完成，現在我將邁向下一個階段，迎來更多的旅程。」
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