占士米拿宣布退役　曾助利物浦捧盃　658次上陣創英超歷史紀錄

英超上場紀錄保持者、40歲前英格蘭中場占士米拿（James Milner）宣布退役，結束長達24年的英超職業生涯。



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占士米拿在白禮頓（Brighton）度過最後三個賽季。他職業生涯始於少年時代支持的列斯聯，隨後效力紐卡素、阿士東維拉、曼城和利物浦，贏得三座英超冠軍（曼城兩次、利物浦一次），他還在2019年幫助利物浦贏得歐聯冠軍。

效力於白禮頓的前英格蘭中場占士米拿。（Getty Images）

本賽季占士米拿代表白禮頓的比賽精華：

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今年2月，占士米拿於代表白禮頓對賓福特（Brentford）的比賽中，打破英超歷史出場紀錄，並在踢完最後一場以0：3不敵曼聯（Manchester United）的比賽後，以658次英超出場結束職業生涯，比第二多的加利夫巴利（Gareth Barry）多5場。

占士米拿在Instagram上發文：「在英超征戰24個球季後，我覺得現在是結束球員生涯的合適時機。由16歲在從小支持的列斯聯完成處子戰，並成為英超最年輕的入球者（已被阿仙奴的Max Dowman打破），我從未夢想過自己能有這樣一段旅程。」

「每個球會在我的生活和職業生涯中都扮演重要角色，我感謝所有相關的人——歡迎我並一路幫助我的老闆、工作人員、教練、隊友和支持者。」

占士米拿曾在2019年協助利物浦奪得英超冠軍。（Getty Images）

我很幸運能經歷一些難忘的時刻，從為保級而戰到贏得獎盃，在歐洲賽場征戰，以及代表我的國家英格蘭參加了兩屆歐國盃和兩屆世界盃。但最重要的是，我將永遠珍藏足球生涯中結識的人和建立的友誼。

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