英超｜曼聯隊長般奴費南迪斯回勇　季後訴心曲：與外界期望有落差

撰文：胡卉忻
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「坦白說，我想贏得更多。這與我對自己、對球會的預期有些落差。」曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）近日接受ESPN訪問時，吐露了這句既坦白又帶點苦澀的自白。這名曾因脾氣急躁被球迷質疑的隊長，今季後半段狀態回勇，他渴望勝利的心永沒改變。

今年31歲的般奴費南迪斯，自2020年1月底登陸奧脫福球場以來，獎盃櫃裏卻只有一座聯賽盃和一座足總盃。對於底蘊深厚的曼聯，以及一位將黃金歲月奉獻給紅魔的頂級中場而言，這樣的獎盃數量顯然太少。

效力6年，般奴費南迪斯為曼聯奪得一次聯賽盃冠軍與一次足總盃冠軍。（Getty Images）

在剛結束的2025/26球季，般奴費南迪斯展現創造力，而且不止他迎來個人爆發，球隊成績亦回勇。煞科戰曼聯作客白禮頓，般奴費南迪斯先是開出角球助攻隊友柏德列多古（Patrick Dorgu）頭槌破網，隨後亦有入球進帳。根據英超官方數據，般奴費南迪斯以21次助攻榮膺今季英超「助攻王」，打破了2002/03球季阿仙奴傳奇亨利（Thierry Henry）及2019/20球季曼城中場奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）共同保持的20次單季助攻紀錄。

般奴今季貢獻21次助攻，超越亨利與奇雲迪布尼，登上英超單季助攻王首位。（Getty Images）

這張歷史級的成績單背後，充滿曼聯蹣跚重建的艱辛。上季曼聯以聯賽第15名收場，今季同樣風波不斷，領隊阿莫林（Ruben Amorim）離任、卡域克（Michael Carrick）臨危受命擔任看守主帥度過混亂期，般奴費南迪斯在戰術調整下仍愈戰億勇，最終奪得英超官方「賽季最佳球員」及「FWA英格蘭足球先生」。

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談到卡域克帶來的轉變，般奴費南迪斯表示：「他努力保持積極的態度，帶來截然不同的比賽方式和理念，這對一些球員來說很重要，讓他們能夠重新成為比賽的主角，而且效果顯著，成績也證明了這一點。我們希望能夠繼續保持這樣的勢頭。」曼聯本季上升至聯賽第3位置，重奪歐聯資格。

「歐聯是最重要的比賽，可以跟最重要的球隊交手。我想達到那個水平，與最優秀的球員同場競技，證明我實力與他們匹配。」般奴費南迪斯也說，遺憾給予曼聯的不夠多，「但我一直以來的目標都是贏得最重要的賽事，英超聯賽也是其中之一。我仍然懷抱著這個夢想，希望能夠實現」。

球迷曾詬病般奴愛抱怨、脾氣急，但不可忽略他永遠渴望勝利的心。（Getty Images）
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