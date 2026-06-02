伊拉奧拿勢掌利物浦帥印　紅軍為何選他棄沙比阿朗素？︱足球轉會

利物浦忽然辭退主帥史諾，並火速與剛離開般尼茅夫的伊拉奧拿（Andoni Iraola）接洽，意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）宣稱，「利物浦原則上已跟伊拉奧拿達成協議」，這位踢而優則教的領隊，即將成為新物浦新帥。

明明有機會引入曾效力紅軍的沙比阿朗素，為何利物浦高層彷彿刻意等到對方加盟車路士，才跟史諾分道揚鑣？有指紅軍管理層根本無考慮過沙比，到底伊拉奧拿有什麼優點，執教風格是更否適合紅軍？



伊拉奧拿今季領般尼茅夫取得英超第6名，獲來季歐霸資格。（路透社）

伊拉奧拿踢而優則教 領小球會般尼茅夫首獲歐戰資格

當史諾離任的消息一出，伊拉奧拿的名字立即與利物浦扯上關係。這位昔日畢爾包名將，2023年夏天甫接任般尼茅夫主帥，領軍表現已受盡讚賞，這支班費有限的小球會在他掌帥下，首季輕鬆護級得第12名，上季升上前半版得第9，追平球會在英超歷來最佳排名。

今季般茅高價放走胡積臣、卻基斯等主力，季中再將前線要員施美安賣到曼城，想不到球隊表現不跌反升，取得英超第6名，獲來季歐霸資格，是般茅創會以來首度亮相歐洲賽場。不過伊拉奧拿早前未能跟般茅就續約達成協議，今年4月宣布季尾合約屆滿便會離隊，歐霸資格成為他送給球會的最後一份禮物。

史諾與利物浦主將沙拿鬧不和，終步埃及之王後塵今夏離開紅軍。（路透社）

利物浦突然改變主意 沙比「上車」後辭退史諾

球季期間，利物浦一直未有任何有關易帥的消息傳出，就算今季球隊表現嚴重走樣，而名宿沙比阿朗素今年1月離開皇馬後，一度賦閒在家，紅軍管理層似乎對球迷渴望由沙比掌帥的聲音聽而不聞。

到5月中，沙比阿朗素接任為車路士主帥，正當外界以為利物浦無意易帥，來季繼續由史諾執教，球季結束後不足一周，卻又突然辭退史諾，完全出乎外界意料。史諾一離任，伊拉奧拿立即傳為接任大熱，英國廣播公司（BBC）指出，利物浦希望盡早鎖定新帥人選，而球會希望找出一位符合紅軍作戰風格——在前場大踢進攻足球的教頭。

伊拉奧拿盛傳即將接任利物浦主帥一職。（路透社）

利物浦為何希望聘用伊拉奧拿？

比起史諾的嘆慢板、控球在腳「養生足球」，伊拉奧拿的戰術風格進取得多，他的戰術風格深受2011至13年間執教畢爾包的主帥比爾沙影響，大踢主動高位迫搶、直線進攻，並注重高強度體能訓練，跟前任主帥高普的「重金屬足球」異曲同工，兩者主要在對空間的控制及節奏轉換上有所不同而已。

利物浦球迷今季唾棄史諾，主要在於踢法過度沉悶又無成效，兼且失去利物浦一直以來的永不言敗精神和主攻風格，選擇戰術進取的伊拉奧拿接任，總算是球會明白到紅軍下季不能繼續像今季那樣沉淪下去。不過既然有沙比阿朗素這個戰術風格同樣進取，而且熟悉紅軍文化的名將選擇，為何管理層刻意選伊拉奧拿，也不要阿朗素？

沙比阿朗素疑似「得罪方丈」，未獲利物浦考慮為來季新帥人選。（路透社）

沙比阿朗素曾拒接任高普「得罪方丈」？

不少專門跟進利物浦消息的當地記者，均曾指出利物浦管理層根本無考慮過由沙比阿朗素接任史諾，並推測前季當高普宣布季尾離任後，阿朗素未理會紅軍招手，而等待皇家馬德里的機會，或許因而「得罪方丈」，令紅軍足球部兩大巨頭愛華士和曉士今次未把阿朗素列為新帥人選。

無論上述推論是否屬實，對負責招聘新帥的利物浦體育總監李察曉士而言，他對伊拉奧拿的了解肯定較阿朗素更深，因為二人之前曾在般尼茅夫共事。考慮到史諾在利物浦的職銜為主教練，有理由相信曉士和愛華士無意改變這大方向（阿朗素加盟車路士，職位正是領隊，而不是上任主帥馬列斯卡的主教練）。如今事後孔明來看，站在曉士的角度，一個是昔日合作愉快的舊同事，一個是在紅軍更衣室威望十足的名將，他明顯選擇了較熟悉的伊拉奧拿。

利物浦來季再由新帥領軍，能否立即回勇？（路透社）

謝拉特：伊拉奧拿的風格適合利物浦

伊拉奧拿的領軍表現備受外界讚賞，高普昔日亦曾大讚對方，當伊拉奧拿或帶領紅軍的消息一出，紅軍「神奇隊長」謝拉特亦向TNT Sports表示，「我認為他在般尼茅夫的工作十分出色，他的風格會適合利物浦。」

伊拉奧拿還有另一項優點，就是他擁有左閘卻基斯的「說明書」。今季這位匈牙利年輕守將加盟後，一直發揮不出在般茅的水準，伊拉奧拿若來到利物浦，相信必定有助這位他的昔日愛將踢出應有水平。