伊拉奧拿掌利物浦帥印　冀盡快證明自己堂堂正正跟球迷慶祝︱英超

伊拉奧拿（Andoni Iraola）正式成為利物浦新主帥，這位43歲西班牙教頭與紅軍簽約兩年，接替上周六突遭辭退的史諾（Arne Slot），甫上任他已在訪問中說出利物浦球迷最想聽到的，「我渴望盡快證明自己，然後能夠堂堂正正地跟球迷一起慶祝。」



英超︱伊拉奧拿（Andoni Iraola）正式成為利物浦新主帥。（Getty Images）

伊拉奧拿領般尼茅夫創歷史高峰 妙論利物浦吸引之處

史諾上任首季便驚喜帶來英超冠軍，可是第二季領軍卻陷入低潮，球隊風格大變，踢法沉悶又無成績，加上更衣室失和，沙拿提早一年離隊，大量忠實利迷也高呼「Slot Out」。利物浦經歷四大皆空一季，雖保住歐聯席位，但英超只排第5，轉會市場豪花4.5億英鎊後竟只較伊拉奧拿領軍的小球會般尼茅夫高一位、多3分。

伊拉奧拿帶領般尼茅夫的戰績有目共睹，今年4月已公布季尾離隊，離任前仍為球隊送上歐霸資格這份厚禮，這是般尼茅夫創會以來首次能夠踏上歐洲賽場。他曾跟水晶宮、AC米蘭扯上關係，最終落戶利物浦，他受訪時談及感想：「非常興奮、非常興奮」，「因為利物浦是間大球會，重大的球會，世上其中一間最偉大。利物浦就是利物浦，你不需要很多東西才覺得利物浦很吸引。」

英超︱伊拉奧拿領般尼茅夫創歷史高峰，來到利物浦首次執教大球會。（Getty Images）

分享足球哲學 「我已預備好接受挑戰」

他同時提到，「利物浦給我指導頂級球員的機會，而頂級球員會為你帶來爭標機會，贏得冠軍。」伊拉奧拿稱，「明顯地當你來到一個地方，不能承諾一切事情，但我明白自己來到一個什麼地方，以及對我有什麼期望。這是一項專利，同時也是個重大責任，我已預備好接受挑戰。」

球迷被史諾的悶蛋足球纏繞一整季，伊拉奧拿說出他的足球哲學，相信會令不少利迷感到興奮，「對我而言，足球關乎情感，是源自內在的能量，無論作為球員，作為球迷，還是作為教練，你都需要這份情感。」他這席話與史諾領軍第二季的冷冰冰與疏離，形成強烈對比。

英超︱利物浦新帥加盟的傳統，伊拉奧拿到晏菲路欣賞球會贏得的歷年重要獎盃。（Getty Images）

難忘去年領軍作客晏菲路的震撼 想從教練席另一方再感受

他明白來到紅軍必須盡快交出成績，「一開始當你去到任何球會，都需要稍為證明自己，需要去贏得屬於那裏的權利。我渴望盡快做到，然後跟球迷一起慶祝，能夠堂堂正正地參與那些慶祝活動。」

伊拉奧拿憶述去年8月他領般尼茅夫作客晏菲路，當基艾沙末段攻入3：2反超前一球時的感受（沙拿補時再入一球，利物浦最終贏4：2），「入球後整個球場在震動，真是很瘋狂，現在我想從教練席的另一方去感受它。」

英國廣播公司（BBC）指出，辭退史諾的是芬威體育集團足球部行政總裁愛華士（Michael Edwards）和利物浦體育總監曉士（Richard Hughes）的共同決定，二人認為球隊急切需要踢法更進取的足球。曉士昔日曾跟伊拉奧拿在般尼茅夫共事，直至他在2024年跳槽加盟紅軍。