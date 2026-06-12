田徑｜新欄王誕生　美國新星薩普跑12.75秒　破塵封14年世界紀錄

美國選手薩普（Ja'Kobe Tharp）在美國大學體育協會（NCAA）田徑錦標賽的男子110米跨欄準決賽跑出12.75秒，打破塵封近14年的世界紀錄。



【本文轉載自新華網】

比賽在「田徑聖地」俄勒岡州的尤金舉行。20歲的薩普是在準決賽締造世界紀錄，他跑過前三個欄後便取得明顯優勢，最終以小組第一名衝線。

美國選手薩普（Ja'Kobe Tharp）創下110米欄新世界紀錄。（Getty Images）

薩普是2024年世青冠軍，他之前的個人最佳時間是13.01秒，於2025年8月創下。。打破世界紀錄後，薩普直言不敢相信：

我知道自己具備這樣的實力，但說實話，這場比賽之前，打破世界紀錄完全不在我的預想範圍內。

「我當時確實跑得非常快，最後三個欄過得其實有點勉強。」他說，「我原本覺得大概能跑12.97或12.98秒，看到成績出來，我直接『啊』了一聲。真的，我都說不出話來了。」

此前的男子110米欄世界紀錄是美國選手梅里特（Aries Merritt）在2012年創造的12.80秒。中國選手劉翔也曾是該項目的世界紀錄保持者。

中國選手劉翔也曾是110米欄的世界紀錄保持者。（Getty Images）

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