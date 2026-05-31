田徑U20亞錦賽｜黎柏希平PB失獎牌　教練不失志：更接近亞洲水平

第一次試跳2.12米，港隊代表黎柏希僅僅擦到橫杆，手指示意只差少少，其後兩跳還是未能越過，無緣刷新個人最佳，失望之情盡寫在臉上。若然越過2.12米，黎柏希除了能夠改寫個人最佳，同時可以獲得銅牌，並達到世青賽的資格。

即使黎柏希無緣獎牌，有力與亞洲同齡強手競技，教練原振邦賽後甚為感觸，指香港跳高與亞洲水平愈來愈貼近。



黎柏希是三名主場出戰亞洲U20田徑錦標賽的港隊跳高代表之一，直至2.05米，這名架着眼鏡的跳高港將也是一次跳過。黎柏希隨後挑戰2.09米，是他個人最佳紀錄，頭兩次試跳失敗，最後一跳剛好越過，他忍不住振臂高呼。

下個高度是2.12米，成功的話即創下個人最佳，同時追平香港U20紀錄，這高度是黎柏希與教練原振邦賽前定下的目標。第一次挑戰2.12米，黎柏希僅僅碰到橫杆，他的手指示意只差一點點，惟其後兩次試跳同樣失敗，黎柏希的成績止於2.09米，他留在跳高的區域良久才離開。

黎柏希與2.12米只差一點點。（趙子晉攝）

黎柏希整理後接受傳媒訪問，被問及當日表現時，他靜默片刻，失望盡寫在臉上，他苦笑道：「雖然平PB（個人最佳），但目標不在於此，自己在技術上仍有不足，練習要再改進。」

與2.12米差之毫釐，教練原振邦依然認為追平個人最佳，對愛徒仍是支強心針，「先穩2.09（米），跳到2.09也是強心針，再衝擊2.12（米）是今次目標，因為世青標是2.12米。其實第一跳真的很接近，若然我叫他調整一下起跳點，或許已經越過了。」憶述這絲毫差距，「原Sir」同感悔恨。

黎柏希。（趙子晉攝）

即使黎柏希與另外3名選手並列第四名，無緣頒獎台，但黎有力與一眾亞洲強手周旋，對原振邦意義同樣重大，「上屆亞青留有遺憾，他（黎柏希）當時未有能力走上前列，今屆他衝擊到自己PB，有能力與對手競爭，證明香港跳高在亞洲也有一定的競爭力。」曾經是跳高運動員的原振邦，說着忍不住男兒淚。

黎柏希2.09米成功，追平個人最佳紀錄。（趙子晉攝）

若然黎柏希越過2.12米，他將追平香港的U20紀錄、達到世青標及為港隊帶來一面獎牌，可惜與以上佳績擦身而過。當黎柏希上年考畢文憑試後，師徒兩人以今次主場亞青賽為目標，希望衝擊世青標，下月中的香港公開賽是截標前的最後機會，或許最後空手而回，原振邦也願意付出一切協助愛徒。

黎柏希將在6月中戰香港公開賽，再衝擊世青標。（趙子晉攝）

「即使我們男子（跳高）未達到世界級水平，但今次2.12米已經可登上頒獎台，證明亞洲水平非遙不可及，我們以生命去貼近。我認為代表香港出賽，是值得奉獻生命中有限的時間，把不可能變可能，就算結果不似預期，也沒有留憾。」

從運動員角度，黎柏希今次賽事難言成功，原振邦卻認為香港跳高比以往已有不少的進步，「香港有力與亞洲強手競爭，同時部分對手參考我們的做法，對我們的進步也是肯定，技術上已比以前有不少增長。」