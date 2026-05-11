香港田徑錦標賽｜馬穎雯破塵封400欄紀錄　父親身兼兩職全力支持

一連兩日的香港田徑錦標賽，多項香港紀錄被打破，包括塵封29年的女子400米跨欄，追逐港績多年的馬穎雯，終一嘗破紀錄的滋味。23歲的馬穎雯因為未達港隊標準，未能在香港體育學院受訓，幸好有曾經是田徑運動員的父親馬越陪伴在側，擔當她的私人教練，成為她田徑路上不可或缺的一人。



兩日的香港錦標賽誕生多項成年及青年的香港紀錄，周日（10日）下午首項上演的女子400米跨欄，馬穎雯初段已經帶出，由頭帶到尾，以近5秒的優勢衝線奪冠，跑出1分00.75秒，打破由溫健儀在1997年的香港紀錄、1分01.04秒。

馬穎雯在上年的香港錦標賽，曾經跑出1分00.83秒，這時間同樣可以改寫香港紀錄，惜只得兩人參賽，該時間不獲田總認可。馬穎雯近兩年在400欄平均做出1分01秒左右的成績，相當接近打破港績，今年香港錦標賽終得償所願，改寫塵封29年的紀錄。

馬穎雯打破塵封29年的400米欄香港紀錄。（中國香港田徑總會）

「衝線後看到大鐘，本身以為自己未能打破（紀錄），本想下次再來過吧，然後聽到旁邊有人歡呼，才發現原來破了紀錄，而且這時間是我的PB（個人最佳），原本很疲累的身體、腦袋一下子很興奮，自己終於做到了。」

（湯致遠攝）

女子400欄在香港並不熱門，馬穎雯從小學接觸田徑，由跳遠開始，然後100米欄，再發現自己在短跑的頻率不及對手，所以向較長距離的項目發展，最後情歸400米及400米欄。馬穎雯早在青年組已經常破紀錄，她同時保持U20的400欄香港紀錄，當時已瞄準成年組的港績，追逐4年，不時與紀錄擦肩，如今終於達到了。

「大概從2022年開始（已想破香港紀錄），但每當我狀態提升時，久不久便有傷患困擾，成績及訓練又受阻了，今次自己都是剛剛從傷患中康復。4年來斷斷續續，每年都差一點點，去到今年的賽事，打破紀錄是意料之內，畢竟我花了很快時間準備，有種終於打破的感覺。」

馬穎雯。（湯致遠攝）

當馬穎雯衝線，確認打破香港紀錄後，場邊有位叔叔一直手持手機，拍攝着馬穎雯的一舉一動，原來是她的父親。運動員的生涯中，家人支持固然重要，馬爸爸更是親力親為，馬穎雯的時間未達港隊標，故她未能跟隨體院訓練，而馬爸爸便充當女兒的私人教練。

馬父是前田徑運動員馬越，曾經打破香港的三級跳紀錄，惟該紀錄已被田總取消。馬穎雯曾與不同教練合作，但需要兼顧學業與田徑的她，還是繼續由父親任教練。

9月的名古屋亞運會是不少運動員的目標，馬穎雯亦然，她今星期將轉戰重慶大獎賽，再爭佳績，力爭代表港隊出戰亞運的資格。

馬穎雯的教練是父親馬越。（湯致遠攝）

陳俊浩再與港績擦肩

日前在男子400米封王的陳俊浩，周日轉戰400米欄，是他一年來首次出戰跨欄賽事。這名400米香港紀錄保持者早段帶出，最後100米已鎖定冠軍，更有望打破由陳嘉駿保持10載的香港紀錄，後段不少觀眾高呼「50秒」，惜陳俊浩未能跑進50秒大關，以51.07秒刷新個人最佳成績，與香港紀錄的50.88秒差不足0.2秒。

「又係差少少....」陳俊浩跑畢表示，近一年將重心放在400米上，今次400欄以訓練心態出戰，不單止做出「PB」，更與香港紀錄擦身而過，陳俊浩直言有驚喜，相隔一年再戰跨欄，心態更放鬆，而今槍展示過去一年的努力成果，是身體質素的提升，至於會否在亞運兼戰400欄，陳俊浩坦言視乎賽程而定。

陳俊浩兩日奪兩金，教練鄧漢昇指愛徒開季至今跑畢三場400米，每場賽事皆與自己的紀錄差不多，進度理想，對陳俊浩做出這時間感高興，更重要的是運動員感到自己還有進步的空間。