吳艷妮亮相國際田徑鑽石賽開幕禮　稱已劍指亞運：盼給中國添光彩

「我今年不想為自己設限，讓自己盡力去跑，能跑多快就跑多快。」4月9日，中國女子跨欄名將吳艷妮在接受採訪時說道。當日，2026長三角國際田徑鑽石賽（上海／紹興柯橋）啟動儀式暨新聞發布會在浙江紹興柯橋舉行，吳艷妮與浙江籍選手奚梟橫現場亮相。作為此次賽事上備受關注的中國選手，吳艷妮坦言，「能站在鑽石聯賽這樣的頂級賽事舞台上，我覺得作為運動員就足夠了。」



回望2025年，於吳艷妮而言，是收穫與遺憾並存的一年。

吳艷妮在2025年全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽中，以12秒90的成績奪得女子100米欄冠軍。（新華社）

去年初，吳艷妮在2025南京世界田聯室內錦標賽中，以8.01秒的成績打破塵封11年的女子室內60米欄全國紀錄。隨後，她在2025年全國田徑錦標賽中，以13.15秒15的成績獲得女子100米欄冠軍。之後，她在2025年全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽中，以12.90秒的成績奪得女子100米欄冠軍。

然而，在去年的第十五屆全國運動會田徑項目女子100米欄決賽上，賽前誓言奪冠的吳艷妮爆冷不敵東道主廣東隊老將劉景揚，屈居亞軍。劉景揚跑出了12.81秒的個人最好成績，快於吳艷妮0.04秒。在頒獎儀式上，吳艷妮難掩失望情緒，掩面流淚。

「因為全運會結束得比較晚，所以今年冬訓的節奏有所調整。我差不多花了兩個月的時間來進行休整，因為確實感到有點累。」吳艷妮直言，儘管儲備期不如往年充分，但今年已經明確方向，會將自己的重心放在室外。

談及2026年的具體目標，吳艷妮表示，今年不想為自己設限，

目前我所有的比賽都圍繞亞運會目標展開，希望在今年亞運會之前，一槍一槍把自己的狀態提升起來。

對於該屆亞運會的競爭形勢，吳艷妮也給出自己的清晰判斷。「今年亞運會的整體水平應該會比上一屆高，競爭也更激烈，特別很多日本選手表現不錯。」

面對這一現實情況，吳艷妮依舊希望自己穩紮穩打，做好每天應該完成的事。與此同時，前輩的激勵於她而言也有着特殊意義。

在去年長三角國際田徑鑽石賽她以12.96秒取得了第八名的成績。（新華社）

「像劉翔和蘇炳添就給我們這些師弟師妹很大的鼓舞，他們在中國田徑領域創造的影響力，讓我們有了更多蓄勢待發的勇氣。他們激勵着我們年輕一代繼承中國田徑的精神，去展現自己的速度與激情，不斷突破個人最好成績。」吳艷妮說道。

5月16日，2026長三角國際田徑鑽石賽（上海／紹興柯橋）將正式開賽。吳艷妮將與諸多世界頂尖名將等同場競技。連續兩年參賽的吳艷妮也稱自己從「新朋友」變成了「老朋友」。

「我知道柯橋的紡織很有名，這是一座『一針一線紡織成的古城』，所以我希望能『一步一欄』跑出屬於自己的新篇章，給中國田徑添光添彩。」吳艷妮說道。

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